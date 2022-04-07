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Як отримувати посилку швидше за інших – поради від "Нової пошти"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 17:57
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Розповідаємо, що можна зробити за допомогою мобільного додатку "Нової пошти"
Найкращі функції застосунку "Нової пошти"
Найкращі функції застосунку "Нової пошти" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Якщо ви хочете максимально оптимізувати процес отримання та відправки посилок на "Новій пошті", то можете спробувати зробити це онлайн, а саме за допомогою мобільного застосунку.

Про це компанія розповідає на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Отже, у додатку можна сканувати "карту клієнта", яка з’являється одразу після входу у застосунок, тоді оператор відділення зможе побачити усі ваші відправлення, які перебувають у відділенні і не потрібно називати навіть номер накладної.

Також у додатку можна:

  • створити електронну накладну дуже швидко. Це також знижує ймовірність помилки при оформленні; Щоб скористатися цією послугою у головному меню оберіть розділ "Створити посилку";
  • оплатити доставку та інші послуги "Нової пошти";
  • налаштувати автосписання у додатку, аби не шукати готівку, чекати решту чи витягати картку з гаманця;
  • розрахувати вартість посилки;
  • знайти працююче відділення і дізнатись графік його роботи.

Затримки посилок

Такі послуги особливо актуальні у час війни, коли виникає безліч проблем із логістикою.

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У "Новій пошті" визнали, що не можуть дотримуватись довоєнних термінів доставки посилок через безліч ускладнень.

За словами представника компанії, відправлення в межах міста в середньому доставляється за 2 дні, а в села – до 5 днів.

Значно подовжилась доставка на дорогах через зруйновані шляхи, мости і блокпости. Також змінилась робота відділень, з міркувань безпеки, під час повітряної тривоги працівники мають зачинити його і пройти в укриття разом з працівниками.

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"Сьогодні" також писали, як працює кур’єрська доставка під час війни і розповідали, як "Нова пошта" і "Укрпошта" віддають посилки.

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