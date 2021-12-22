Європейський конкурент АТБ зібрався в Україну: що чекає на Lidl на нашому ринку

Багато іноземних мереж хотіли б зайти в Україну та продавати свої товари на нашому ринку

Lidl тільки вивчає наш ринок / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька мережа супермаркетів Lidl, яка збирається вийти на український ринок, має цікаву пропозицію для кінцевих споживачів, оскільки наш ринок ритейлу не насичений.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповіла Олена Вдовиченко, гендиректор мережі Metro Україна.

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"Ринок ритейлу не насичений, в Україні справді є один превалюючий гравець, і він є дискаунтером. Lidl має цікаву пропозицію для ринку, для кінцевих споживачів. І це їхній власний імпорт, власні торгові марки. Тому буде дуже цікаво подивитися, яким чином вони зайдуть на український ринок, як вони себе позиціонуватимуть", - сказала Вдовиченко.

За її словами, багато іноземних мереж хотіли б зайти в Україну та продавати свої товари на нашому ринку, проте є й фактори, які їх утримують від такого кроку. В першу чергу, потрібно визначитись, як інвестувати та як повертати прибуток інвесторам.

"Адже економічна та політична ситуація нестабільна. Це завжди ризик для акціонерів, як виводити капітал, якщо щось пішло не так. Ну і необхідно провести судову реформу, що дозволить розраховувати на справедливий суд. Під час спірних ситуацій іноземний ритейл має бути впевненим, що з його вкладеннями все буде гаразд", - пояснила вона.

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Чому у Lidl низькі ціни?

Компанія купує товар великими партіями, відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але, в цих супермаркетах, часом, досить обмежений вибір товарів.

Загалом у супермаркетах Lidl розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, то кількість досить мала. В інших подібних – більше у 10-30 разів.

Цікаво, що ці магазини набагато менші за великі гіпермаркети, але більше невеликих "експрес-магазинів", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

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Раніше ми повідомляли, що поки європейська мережа супермаркетів Lidl тільки збирається в Україну, в Мережі вже продають товари власних брендів німецького ритейлера. Ця продукція відома німецькою якістю, та приємною ціною.

Нагадаємо, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.