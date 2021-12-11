Конкурент АТБ виходить на український ринок: що чекає на Lidl в Україні

Вихід Lidl на європейський ринок лише оживить його, а конкуренція зробить його ще сильнішим

Lidl не став лідером на жодному з ринків, де присутній / Фото: Колаж: Сьогодні

Член ради директорів BGV Group та co-founder мережі КОЛО Сергій Войцеховський вважає, що вихід німецької мережі Lidl на український ринок стане великим компліментом нашій країні.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "За рамками рітейлу".

Реклама

Від приходу Lidl виграють усі

На його думку, від приходу Lidl в Україну виграють усі: і покупці, і країна, і ринок/рітейла. Більше того, навіть сама заява про плани свідчить про високу оцінку української економіки.

"Це велика системна іноземна компанія, яка, як правило, працює на розвинених ринках. Lidl не має мережі на африканських ринках, ринках Азії, на підозрілих ринках і в економіках. Так що це комплімент нашій країні", – наголосив Войцеховський.

Експерт прокоментував і чутки про те, що вихід європейської мережі в Україну може призвести до закриття кількох великих торгових мереж. Він вважає, що це малоймовірно, адже навіть займаючи велику нішу, Lidl не став лідером на жодному з ринків, де присутня компанія.

Реклама

"Наприклад, ринок сусідньої Польщі. Там є Lidl з 500 – 600 або навіть 700 магазинами. Але в водночас там є Biedronka – мережа з понад 3 тис. дисконтних магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі, яка є №1 на ринку. До того ж Lidl розвиває польський ринок десятки років", – пояснив експерт.

Він упевнений, що прихід європейської мережі в Україну не призведе до закриття деяких торгових мереж, але це, безумовно, посилить конкуренцію на ринку. Це змусить рітейлерів напружитися.

"По-перше, це не означає, що хтось виграє, а хтось програє. У реальному житті все працює по-іншому. Можна вдвох як виграти, так і програти. Можна вдвох як відкрити більше магазинів, так і закрити більше магазинів. Тобто це жодним чином не вплине на закриття та вихід з ринку будь-яких діючих операторів в Україні" , – додав він.

Реклама

Експерт вважає, що Lidl здатний повноцінно розвиватись на українському ринку, але це не короткий процес. Оскільки компанія не прагне цього. А українці, безумовно, виграють від приходу нового гравця на ринок, адже компанія пропонує якісний товар за приємними цінами.

Український ринок пожвавиться

Голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук вважає, що Lidl має величезну перевагу – системну стратегію, яка дозволяє компанії навіть в умовах пандемії розширюватися і відкривати нові магазини.

"Це стало подією для всіх. Для мене було цікаво, що не лише в Україні є черги до торговельних центрів, а й у Східній Європі теж є", – розповів The page Жук.

Він запевняє, що вихід Lidl на європейський ринок лише пожвавить його, а конкуренція зробить його ще сильнішим.

Lidl в Україні

Експерти вважають, що найбільша європейська мережа навряд чи з'явиться в Україні 2022 року. Адже запуск торгової мережі триватиме понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

"Ми знаємо про випадки, коли міжнародна група заявляла про те, що відкриє свій бізнес в Україні, але кілька разів переносила запуск першого магазину, а в результаті взагалі не запустилася або запустилася через роки, наприклад як IKEA", – пояснив голова галузевої групи з рітейлу та оптової дистрибуції великої компанії Олександр Ямпольський.

Раніше ми повідомляли, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.

Крім того, поки Lidl, яка збирається конкурувати з АТБ, лише планує відкриття перших магазинів в Україні, в інтернеті вже повним ходом продають європейські товари з цих супермаркетів.