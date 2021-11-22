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Повинен спробувати кожен у Lidl: американка назвала найкращі товари конкурента АТБ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 листопада, 13:45
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Жінка купує у супермаркеті європейської мережі продукти для домашнього столу
Су-Джит Лін купує подрібнені броколі, цибулю Vidalia та помідори Sweetpops
Су-Джит Лін купує подрібнені броколі, цибулю Vidalia та помідори Sweetpops / Фото: Колаж: Сьогодні

Американка Су-Джит Лін склала свій топ-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок та може скласти конкуренцію АТБ, які радить спробувати кожному.

Свіжа випічка

Жінка купує сухі булочки з корицею, круасани та яєчні пироги. Круасани, наприклад, коштують 59 центів (15 гривень), трохи дорожче – з начинкою з фундуку чи нуги.

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Також вона купує яблучні булочки з Lidl. Вони великого розміру та наповнені шматочками запечених яблук.

Зелень та овочі для салату

Су-Джит Лін купує подрібнена броколі, цибулю Vidalia та помідори Sweetpops, які вирощують у домашніх умовах.

Також вона купує за 69 центів (18 гривень) кілька зв'язок зеленої цибулі. А весняний мікс та молодий шпинат коштують близько 5 доларів (133 гривень).

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Риба

У європейських супермаркетах жінка у відділі морепродуктів купує лосось. Там пропонують покупцям чилійську, норвезьку та атлантичну рибу.

Продають у магазинах рибу, яку зберігають у холодильниках, але її не заморожують. Філе запечатують у вакуумі. Вдома ж його можна сховати в морозильну камеру, щоб запастися.

Також жінка радить гребінці, тріску та камбалу.

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М'ясо

Вона радить стейки з Lidl. Кожен із них індивідуально упаковується у вакуумі. Також продають страви із м'яса ангусу.

Курячі грудки – основний продукт у її будинку. Жінка вибирає курку від Sanderson Farms. Також супермаркети пропонують органічну лінію Perdue.

Напівфабрикати

Су-Джит Лін любить піцу з хрумкою тонкою скоринкою від Lidl. Вона продається замороженою у холодильниках, а вдома її треба лише розігріти. Жінка зазначає, що вона може скласти конкуренцію ресторанним. Коштує такий товар близько 3 доларів (80 гривень).

Також вона радить овочевий пиріг із нарізаним шпинатом та шматочками рікотти. Зверху жінка посипає його вареною куркою або спаржею та броколі.

Чіпси

Американка радить приправлений стейк-фрі, також відомий як шматочки смаженої картоплі, яка надходить із Бельгії. Вони, за її словами, пухнасті, товсті і рясніють начинкою в хрусткій оболонці.

Печиво

У супермаркетах продається масляне печиво Lidl, його виготовляють у Данії, яке обожнює американка. Також, жінка радить голландське масляне печиво, яке входить до лінійки Lidl's Preferred Selection. Ще в неї вдома завжди є цукрові кренделі Royal Dansk blue.

Lidl складе конкуренцію АТБ?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначив, що АТБ на сьогоднішній день – серйозно представлена мережа супермаркетів в Україні, вона є у кожному великому місті.

"Кожен новий рітейлер має вкласти досить великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не знатиме. Я не думаю, що іноземний інвестор так сильно вкладатиметься в Україну найближчим часом".

Тому, на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl, а також написали, коли мережа може з'явитись в Україні.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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