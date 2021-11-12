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Lidl зібрався на український ринок: які товари головного конкурента АТБ вже продають у нас

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
12 листопада, 14:55
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Lidl славиться якістю своєї продукції та низькими цінами – наші співвітчизники радісно купують такі товари
Українцям за рекордно низькими цінами продають європейські товари
Українцям за рекордно низькими цінами продають європейські товари / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки компанія Lidl, яка збирається конкурувати з АТБ, лише планує відкриття перших магазинів в Україні, в інтернеті вже повним ходом продають європейські товари із цих супермаркетів.

Товари з Lidl "Сьогодні" знайшли на одному із маркет-плейсів.

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Літні футболки

Дві бавовняні футболки із Lidl продають за 318 гривень. Отримати їх можна протягом тижня за допомогою будь-якого зручного оператора. Крім того, такого товару є кілька розмірів – вони представлені окремими пропозиціями.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

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Дитяча сумка

Сумку у формі ляльки LOL продають за 88 гривень. Вона маленького розміру – 12 см. Такий товар можна використовувати як гаманець або навіть як брелок на сумку.

/ Фото: скріншот

Білизна

На маркет-плейсі пропонують трусики за 19 гривень. У характеристиках зазначено, що вони якісні – в них 85% бавовни та 15% еластану.

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/ Фото: скріншот

Джинси

Їх також продають за рекордно низькими цінами. Якщо в торгових центрах такий товар коштує 700-1000 гривень, то тут близько 200. Ми знайшли дві приємні пропозиції – 178 грн та 219. Продавець вказує, що вони на 98% з бавовни та 1-2% еластану.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Bluetooth-колонка

Українцям продають бездротову музичну колонку за 346 гривень. Має невеликий розмір, але гарні технічні характеристики. А ще в ній є світлодіодне підсвічування, яке змінює колір.

/ Фото: скріншот

Що ще є у продажу

За приємними цінами українцям продають і інші товари. Там і канцелярія, і кухонне начиння, одяг і навіть побутова техніка. Оскільки Lidl славиться якістю своєї продукції та низькими цінами – наші співвітчизники радісно купують такі товари.

/ Фото: скріншот

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Lidl складе конкуренцію АТБ?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що АТБ на сьогоднішній день – серйозно представлена мережа супермаркетів в Україні, вона є у кожному великому місті.

"Кожен новий рітейлер має вкласти досить великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не знатиме. Я не думаю, що іноземний інвестор так сильно вкладатиметься в Україну найближчим часом".

Тому, на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl, а також написали, коли мережа може з'явитись в Україні.

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