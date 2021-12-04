Конкурент АТБ освоює наш ринок: які товари з Lidl вже продають в Україні

Компанія ретельно стежить за всіма товарами та регулярно перевіряє торгові марки

Lidl відповідально підходить до вибору товарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки європейська мережа супермаркетів Lidl тільки збирається в Україну, в Мережі вже продають товари власних брендів німецького ритейлера. Ця продукція відома німецькою якістю, та приємною ціною.

"Сьогодні" зібрали товари основних непродовольчих брендів із Lidl.

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Засоби для тіла Cien

Найчастіше українці дорого платять за засоби гігієни для догляду за тілом. Деякі шукають потрібний засіб і ніяк не можуть знайти. У німецьких супермаркетах пропонують торгову марку Cien, її товари коштують не дорого, але високоякісні. Компанія ретельно стежить за всіма товарами та регулярно перевіряє торгові марки. Cien проходить дерматологічні тестування, а при виробництві косметики суворо дотримується стандартів, встановлених Європейською комісією.

Бренд пропонує косметику не лише для жінок, а й для чоловіків. Ці товари є у всіх магазинах мережі та коштують, порівняно з іншими, не дорого.

Колекція Cien включає засоби по догляду за обличчям, волоссям і тілом для всіх віків і типів шкіри, у тому числі лінію Sensitive для особливо чутливої шкіри.

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Бренди одягу Esmara, Livergy та Crivit

Ці бренди пропонують зручний одяг для всієї родини та на будь-який смак. Товар дерматологічно протестований та не містить шкідливих речовин.

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Esmara пропонує жіночий одяг. Там сезонні сорочки, светри, джинси, куртки та аксесуари. Є спортивна лінійка, також, для вагітних. А пізніше, для молодих мам, пропонують і спеціальний одяг, у якому зручно годувати дитину.

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Livergy – чоловічий бренд. Він пропонує зручний, функціональний та універсальний одяг, що підходить для повсякденного життя, роботи в саду або під час ремонту. В асортименті є як білизна, так і зручні повсякденні сорочки та светри, спортивні куртки та джинси.

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А для любителів спорту, є особливий бренд – Crivit. Він пропонує одяг та взуття спортивного стилю. Товар із легких, зручних для занять спортом матеріалів, що забезпечують максимальний комфорт та мобільність.

Також цей бренд продає обладнання для безпеки під час занять спортом: налокотники, шоломи, рукавички та інші товари.

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Товари для догляду за будинком W5 та Formil

Побутова хімія від W5 давно вже популярна серед українців. Бренд пропонує засоби для догляду за поверхнями ванної кімнати, чищення скла, скраби, засоби для чищення унітазів та миття посуду та інші продукти, які забезпечать чистоту у всьому будинку.

Також є лінійка для догляду та обслуговування автомобілів.

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Миючі засоби Formil призначені для прання різного одягу та тканин. Там є засоби для виведення плям, порошки для прання, кондиціонери та інші.

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Техніка для дому Silvercrest та Ernesto

Silvercrest за приємною ціною пропонує широкий вибір кухонних комбайнів, грилів, тостерів та сковорідок. А також чайники, мікрохвильові печі, праски, пилососи, аудіотехніку, фени, електронні ваги та інше.

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Під брендом Ernesto продають каструлі та сковороди, форми для випічки, приладдя для зручнішого приготування, елегантний посуд та столові прилади для повсякденної та святкової трапези.

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Lidl в Україні

Експерти вважають, що найбільша європейська мережа навряд чи з'явиться в Україні у 2022 році. Імовірно, відкриття може призвести до закриття кількох українських мереж – "Екомаркету" та "Великої Кишені".

А запуск торгової мережі займе понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

"Ми знаємо про випадки, коли міжнародна група заявляла про те, що відкриє свій бізнес в Україні, але кілька разів переносила запуск першого магазину, а в результаті взагалі не запустилася або запустилася через роки, наприклад як IKEA", – пояснив голова галузевої групи з рітейлу та оптової дистрибуції великої компанії Олександр Ямпольський.

Раніше ми повідомляли, що американка Су-Джіт Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.

Крім того, поки що компанія Lidl, яка збирається конкурувати з АТБ, лише планує відкриття перших магазинів в Україні, в інтернеті вже повним ходом продають європейські товари з цих супермаркетів.