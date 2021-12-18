Конкурент АТБ заходить до України: чому в Lidl так дешево

Компанія купує товар великими партіями та пропонує постійні знижки

У супермаркетах Lidl знаходиться близько двох тисяч унікальних продуктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька мережа супермаркетів Lidl збирається вийти на український ринок Ці магазини представлені у багатьох європейських містах та користуються величезною популярністю. У деяких містах люди стоять у довгих чергах, щоб потрапити до торгових залів.

"Сьогодні" розбиралися, чому ці супермаркети такі популярні.

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У чому секрет Lidl?

Business Insider пояснює таку популярність тим, що Lidl вдається пропонувати нижчі ціни, ніж його конкуренти. Але як німецькій мережі вдається знижувати ціни?

З одного боку компанія купує товар великими партіями, відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але, в цих супермаркетах, часом, досить обмежений вибір товарів.

Наприклад, у супермаркетах представлено лише два види гірчиці – місцевого виробника та власного бренду. Покупцям особливо нема з чого вибирати, але забезпечення такої обмеженої пропозиції дає мережі більше можливостей для закупівлі у певного виробника великими партіями та за зниженою ціною.

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Дослідник Planet Retail RNG Даг Конц пояснив, що в середньому в супермаркетах Lidl знаходиться близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, то кількість досить мала. В інших подібних – більш у 10-30 разів.

"Lidl приділяє основну увагу товарам повсякденного попиту, які покупці купують найчастіше. Асортимент обмежений – переважно це товари, які можна швидко продати, що також дозволяє добре заробляти. Товари, які можна продати швидше, означають менший запас на складах і, як наслідок , менше грошей, витрачених на ці запаси", – каже Паглі.

Цікаво, що ці магазини набагато менше великих гіпермаркетів, але більше невеликих "експрес-магазинів", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

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На що ще не витрачають гроші?

Економлять і на зарплатах працівників. Їм платять добре, але персоналу небагато працює у супермаркетах. Там є досить ефективні технології та автоматизовані процеси, які не потребують участі людей. А ще, за рахунок того, що людей небагато, вони можуть працювати в будь-якій частині магазину та повинні перед початком роботи пройти навчання, щоб впевнено займатися усіма процесами.

"В результаті співробітники можуть працювати більш гнучко та ефективно", – сказав Паглі.

Не витрачають багато сил і на розміщення товарів. Їх уже доставляють готовими до розміщення, співробітникам треба лише винести у зал та розмістити у потрібному місці. Наприклад, постачальники води, запакували товар таким чином, щоб з вантажівки його можна було одразу транспортувати на полиці магазину. А це вже дає змогу ефективно використовувати ресурси співробітників.

А ще Lidl особливу увагу приділяє енергоефективності. І наскільки можна використовує зелену енергію.

"Ми по-іншому дивимося на переробку сміття. Ми також стежимо за тим, щоб використані товари не просто викидалися у відходи, а щоб ці відходи ефективно перероблялися без збільшення вартості товарів", – сказав представник Lidl.

Lidl становитиме конкуренцію АТБ?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зазначив, що АТБ на сьогоднішній день – серйозно представлена мережа супермаркетів в Україні, вона є у кожному великому місті.

"Кожен новий рітейлер має вкласти досить великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не знатиме. Я не думаю, що іноземний інвестор так сильно вкладатиметься в Україну найближчим часом".

Тому, на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl, а також написали, коли мережа може з'явитись в Україні.