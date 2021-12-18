Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Конкурент АТБ заходить до України: чому в Lidl так дешево

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
18 грудня, 11:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія купує товар великими партіями та пропонує постійні знижки
У супермаркетах Lidl знаходиться близько двох тисяч унікальних продуктів
У супермаркетах Lidl знаходиться близько двох тисяч унікальних продуктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька мережа супермаркетів Lidl збирається вийти на український ринок Ці магазини представлені у багатьох європейських містах та користуються величезною популярністю. У деяких містах люди стоять у довгих чергах, щоб потрапити до торгових залів.

"Сьогодні" розбиралися, чому ці супермаркети такі популярні.

Реклама

У чому секрет Lidl?

Business Insider пояснює таку популярність тим, що Lidl вдається пропонувати нижчі ціни, ніж його конкуренти. Але як німецькій мережі вдається знижувати ціни?

З одного боку компанія купує товар великими партіями, відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але, в цих супермаркетах, часом, досить обмежений вибір товарів.

Наприклад, у супермаркетах представлено лише два види гірчиці – місцевого виробника та власного бренду. Покупцям особливо нема з чого вибирати, але забезпечення такої обмеженої пропозиції дає мережі більше можливостей для закупівлі у певного виробника великими партіями та за зниженою ціною.

Реклама

Дослідник Planet Retail RNG Даг Конц пояснив, що в середньому в супермаркетах Lidl знаходиться близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, то кількість досить мала. В інших подібних – більш у 10-30 разів.

"Lidl приділяє основну увагу товарам повсякденного попиту, які покупці купують найчастіше. Асортимент обмежений – переважно це товари, які можна швидко продати, що також дозволяє добре заробляти. Товари, які можна продати швидше, означають менший запас на складах і, як наслідок , менше грошей, витрачених на ці запаси", – каже Паглі.

Цікаво, що ці магазини набагато менше великих гіпермаркетів, але більше невеликих "експрес-магазинів", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

Реклама

На що ще не витрачають гроші?

Економлять і на зарплатах працівників. Їм платять добре, але персоналу небагато працює у супермаркетах. Там є досить ефективні технології та автоматизовані процеси, які не потребують участі людей. А ще, за рахунок того, що людей небагато, вони можуть працювати в будь-якій частині магазину та повинні перед початком роботи пройти навчання, щоб впевнено займатися усіма процесами.

"В результаті співробітники можуть працювати більш гнучко та ефективно", – сказав Паглі.

Не витрачають багато сил і на розміщення товарів. Їх уже доставляють готовими до розміщення, співробітникам треба лише винести у зал та розмістити у потрібному місці. Наприклад, постачальники води, запакували товар таким чином, щоб з вантажівки його можна було одразу транспортувати на полиці магазину. А це вже дає змогу ефективно використовувати ресурси співробітників.

А ще Lidl особливу увагу приділяє енергоефективності. І наскільки можна використовує зелену енергію.

"Ми по-іншому дивимося на переробку сміття. Ми також стежимо за тим, щоб використані товари не просто викидалися у відходи, а щоб ці відходи ефективно перероблялися без збільшення вартості товарів", – сказав представник Lidl.

Lidl становитиме конкуренцію АТБ?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зазначив, що АТБ на сьогоднішній день – серйозно представлена мережа супермаркетів в Україні, вона є у кожному великому місті.

"Кожен новий рітейлер має вкласти досить великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не знатиме. Я не думаю, що іноземний інвестор так сильно вкладатиметься в Україну найближчим часом".

Тому, на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl, а також написали, коли мережа може з'явитись в Україні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти