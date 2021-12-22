Европейский конкурент АТБ собрался в Украине: что ждет Lidl на нашем рынке

Многие иностранные сети хотели бы зайти в Украину и продавать свои товары на нашем рынке

Lidl только изучает наш рынок / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая сеть супермаркетов Lidl, которая собирается выйти на украинский рынок, имеет интересное предложение для конечных потребителей, так как наш рынок ритейла не насыщен.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала Елена Вдовиченко, гендиректор сети Metro Украина.

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"Рынок ритейла не насыщен, в Украине действительно существуют один превалирующий игрок, и он дискаунтер. У Lidl есть интересное предложение для рынка, для конечных потребителей. И это их собственный импорт, собственные торговые марки. Поэтому будет очень интересно посмотреть, каким образом они зайдут на украинский рынок, как они будут себя позиционировать", – сказала Вдовиченко.

По ее словам, многие иностранные сети хотели бы зайти в Украину и продавать свои товары на нашем рынке, однако существуют и факторы, которые их удерживают от такого шага. В первую очередь нужно определиться, как инвестировать и как возвращать прибыль инвесторам.

"Ведь экономическая и политическая ситуация нестабильна. Это всегда риск для акционеров, как выводить капитал, если что-то пошло не так. Ну и необходимо провести судебную реформу, что позволит рассчитывать на справедливый суд. Во время спорных ситуаций иностранный ритейл должен быть уверен, что с его вложениями все будет хорошо", – объяснила она.

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Почему у Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но, в этих супермаркетах порой достаточно ограниченный выбор товаров.

В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных – больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

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Ранее мы сообщали, что пока европейская сеть супермаркетов Lidl только собирается в Украину, в Сети уже продают товары собственных брендов немецкого ритейлера. Эта продукция известна немецким качеством и приятной ценой.

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, советует попробовать их каждому.