Конкурент АТБ осваивает наш рынок: какие товары из Lidl уже продают в Украине

Компания тщательно следит за всеми товарами и регулярно проверяет торговые марки

Lidl ответственно подходит к выбору товаров / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока европейская сеть супермаркетов Lidl лишь собирается в Украину, в Сети уже вовсю продают товары собственных брендов немецкого ритейлера. Эта продукция известна немецким качеством, и приятной ценой.

"Сегодня" собрали товары основных непродовольственных брендов из Lidl.

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Средства для тела Cien

Зачастую украинцы дорого платят за средства гигиены по уходу за телом. Некоторые ищут подходящее средство и никак не могут найти. В немецких же супермаркетах предлагают торговую марку Cien, ее товары стоят не дорого, но высококачественны. Компания тщательно следит за всеми товарами и регулярно проверяет торговые марки. Продукты Cien проходят дерматологические тестирования, а при производстве косметики строго соблюдаются стандарты, установленные Европейской комиссией.

Бренд предлагает косметику не только для женщин, а и для мужчин. Эти товары есть во всех магазинах сети и стоят, по сравнению с другими, не дорого.

Коллекция Cien включает в себя средства по уходу за лицом, волосами и телом для всех возрастов и типов кожи, в том числе линию Sensitive для особо чувствительной кожи.

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Бренды одежды Esmara, Livergy и Crivit

Эти бренды предлагают удобную одежду для всей семьи и на любой вкус. Товар дерматологически протестирован и не содержит вредных веществ.

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Esmara предлагает женскую одежду. Там сезонные рубашки, свитера, джинсы, куртки и аксессуары. Есть спортивная линейка, а также для беременных. А позже, для молодых мам, предлагают и специальную одежду, в которой будет удобно кормить ребенка.

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Livergy – мужской бренд. Он предлагает удобную, функциональную и универсальную одежду, подходящую для повседневной жизни, работы в саду или во время ремонта. В асортименте есть как белье, так и удобные повседневные рубашки и свитера, спортивные куртки и джинсы.

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А для любителей спорта, есть особый бренд – Crivit. Он предлагает одежду и обувь спортивного стиля. Товар из легких, удобных для занятий спортом материалов, обеспечивающих максимальный комфорт и мобильность.

Также, этот бренд продает оснащение для безопасности во время занятий спортом: налокотники, шлемы, перчатки и другие товары.

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Товары для ухода за домом W5 и Formil

Бытовая химия от W5 давно уже популярна среди украинцев. Бренд предлагает средства для ухода за поверхностями ванной комнаты, чистки стекол, скрабы, средства для чистки унитазов и мытья посуды, и другие продукты, которые обеспечат чистоту во всем доме.

Также есть линейка для ухода и обслуживания автомобилей.

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Моющие средства Formil предназначены для стирки разной одежды и тканей. Там есть пятновыводители, порошки для стирки, кондиционеры и другие.

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Техника для дома Silvercrest и Ernesto

Silvercrest по приятной цене предлагает широкий выбор кухонных комбайнов, грилей, тостеров и сковородок. А также чайники, микроволновые печи, утюги, пылесосы, аудиотехнику, фены, электронные весы и другое.

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Под брендом Ernesto продают кастрюли и сковороды, формы для выпечки, принадлежности для более удобной готовки, элегантную посуду и столовые приборы для повседневной и праздничной трапезы.

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Lidl в Украине

Эксперты считают, что крупнейшая европейская сеть вряд ли появится в Украине в 2022 году. Предположительно, открытие может привести к закрытию нескольких украинских сетей – "Экомаркета" и "Великої Кишені".

А запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения от компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует своих планов.

"Мы знаем о случаях, когда международная группа заявляла о том, что откроет свой бизнес в Украине, но несколько раз переносила запуск первого магазина, а в итоге и вовсе не запустилась или запустилась спустя годы, например как IKEA", – пояснил глава отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции крупной компании Александр Ямпольский.

Ранее мы сообщали, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Кроме того, пока компания Lidl, которая собирается конкурировать с АТБ, только планирует открытие первых магазинов в Украине, в интернете уже полным ходом продают европейские товары из этих супермаркетов.