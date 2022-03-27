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"Елітний" мас-маркет: вартість шампунів Head&Shoulders в Росії бʼє всі рекорди

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 березня, 15:20
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Шампуні Head&Shoulders в Росії різко здорожчали за останні місяці
Скільки тепер коштують засоби гігієни в Росії
Скільки тепер коштують засоби гігієни в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, vk.com.

Вартість шампунів в Росії злетіла "до небес". Товари компанії Procter&Gamble, а саме шампунь Head&Shoulders коштує тепер 850 рублів (254 грн).

Про це пишуть у спільноті "Цікава Москва".

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"У столичних магазинах банка Head & Shoulders нині коштує від 650 до 850 рублів. На "Яндекс.Маркеті" вимагають 659 дерев'яних", — скаржаться росіяни.

Натомість в Україні такий коштує лише 185 грн.

Що відомо про саму компанію?

Раніше американська компанія Procter & Gamble, що виробляє мийні та гігієнічні засоби, вирішила припинити інвестиції в Росію та значно скоротити асортимент продукції на полицях російських магазинів. Причина – війна, яку Росія розпочала проти України 24 лютого.

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Товари "базової та особистої гігієни, яких потребує велика кількість російських родин та від яких залежить багато людей" — так охарактеризувала ця компанія товари, якими досі торгують у російських магазинах. До їх переліку входять леза, які займали 70% російського ринку товарів для гоління.

Водночас ціни компанія (через подорожчання сировини та логістичні втрати) значно підвищила, але виробництво знизила і зосередилася на дешевих та базових товарах. Що саме вони забрали з продажу, за словами співрозмовників Wall Street Journal, сказати відмовились.

Аркуш паперу в Росії коштує більше, ніж акція Сбербанку

Вартість одного аркуша паперу А4 в РФ перевищила вартість однієї акції російського Сбербанку на Лондонській біржі. Про це повідомив колишній російський нафтовий магнат і критик Кремля Михайло Ходорковський у Twitter.

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"Пачка паперу в магазині коштує 2000 рублів. У ньому 500 аркушів. Виходить, що аркуш А4 не тільки вчетверо дорожчий за рубль, але й коштує більше, ніж акція Сбербанку на біржі в Лондоні", – зазначив він.

Ходорковський також підкреслив, що говорити, що "Путін перетворив рублі та російські акції на папір" – це образа для паперу.

Нагадаємо, що близько 20% компаній із сфери малого бізнесу в РФ скоротили своїх співробітників або відправили їх у простій. Звільнити співробітників або відправити в простій довелося кожній п'ятій компанії.

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