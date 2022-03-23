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Прикриваються важливими товарами: які компанії в Росії нагло обдурують весь світ

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23 березня, 11:03
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Великі світові компанії продовжують торгувати своїми товарами в РФ
Копрорації, що залишилися в рф, прикриваються товарами першої необхідності
Копрорації, що залишилися в рф, прикриваються товарами першої необхідності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аби не зупиняти продажі в Росії, найбільші харчові та непродовольчі компанії в світі прикриваються категорією "товарів першої необхідності" або "для звичайних росіян".

Про це повідомило видання Wall Street Journal.

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Так, нижчеперераховані компанії заявили світові про вихід з росії, однак продовжують продавати там "необхідні" товари. Стосується це і загальновідомих чипсів Lay’s, лез для гоління Gillette, ароматизаторів повітря Air Wick, морозива, дитячої косметики, засобів для обличчя тощо.

Як розповів у коментарі WSJ професор фінансів Мічиганського університету Паоло Паскуаріелло, ці товари вони називають "базовими", навіть коли ті не забезпечують медичної потреби. Однак це схоже на спробу пом’якшити репутаційні втрати, яких вони зазнають згодом.

Nestle

Цей харчовий гігант має в РФ шість заводів, з яких працюють практично всі, а 90% продажів вироблено всередині країни агресора.

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На компанію ж працюють понад 7000 росіян. Попри війну РФ в Україні, Nestlé не зважає на тиск українських посадовців та міжнародної спільноти.

Procter & Gamble

Товари "базової та особистої гігієни, яких потребує велика кількість російських родин та від яких залежить багато людей" — так охарактеризувала ця компанія товари, якими досі торгують у російських магазинах. До їх переліку входять леза, які займали 70% російського ринку товарів для гоління.

Водночас ціни компанія (через подорожчання сировини та логістичні втрати) значно підвищила, але виробництво знизила і зосередилася на дешевих та базових товарах. Що саме вони забрали з продажу, за словами співрозмовників Wall Street Journal, сказати відмовились.

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PepsiCo

Компанія не продаватиме всім відомі солодкі газовані напої. Вона має великий бізнес у сфері молочних продуктів у РФ, тож зосередиться на виробництві молока, сиру, йогуртів, дитячого харчування та чипсів.

Reckitt Benckiser

Компанія продовжила продажі лінійки для видалення волосся на тілі Veet та ароматизатора повітря Air Wick.

Наразі компанія забезпечує роботою близько 1300 росіян.

Unilever

Морозиво, косметику брендів "Черный жемчуг", "Чистая линия" та "Бархатные ручки" компанія продовжує продавати в РФ. Раніше компанія теж заявляла про обмеження продажу до "основних товарів щоденного вжитку, виготовлених у Росії, для людей всередині країни".

Тривають також продажі дитячого бренду "Маленькая фея", що виготовляє дитячу косметику на кшталт бальзаму для губ та лаку для нігтів.

Хто продовжує купувати російські енергоресурси?

Хоч попередні санкції США та Заходу нанесли чималої шкоди агресору, що й передбачалося, проте основний удар за ембаргом на російську нафту та газ. Проте не всі готові до такого рішення.

Проти ембарго раніше висловились Німеччина (зараз риторика дещо змінилася), Нідерланди та Угорщина. Неоднозначну позицію зайняла Болгарія, яка вирішила приєднатися до більшості, якщо санкції підтримають. Водночас за межами ЄС з Росією продовжують торгувати Китай та Індія, а також Туреччина.

До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі компанії:

  • болгарський Neftochim Burgas, який належить "Лукойлу";
  • німецький Miro, яким частково володіє "Роснафта";
  • німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснафта";
  • німецький Leuna, яким володіє TotalEnergies;
  • грецький Hellenic Petroleum;
  • італійський ISAB, який належить "Лукойлу";
  • угорська нафтова група MOL;
  • польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
  • данський Zeeland Refinery, який частково належить "Лукойлу";
  • нідерландський Rotterdam Refinery;
  • індійський Hindustan Petroleum;
  • індійський Indian Oil.

Раніше ми писали, що чекає на білоруську економіку через підтримку Кремля, а також розповідали, що на Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал.

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