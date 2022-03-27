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"Элитный" масс-маркет: стоимость шампуней Head&Shoulders в России бьет все рекорды

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 15:20
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Шампуни Head&Shoulders в России резко подорожали за последние месяцы
Сколько сейчас стоят средства гигиены в России
Сколько сейчас стоят средства гигиены в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, vk.com.

Стоимость шампуней в России взлетела "к небесам". Товары компании Procter&Gamble, а именно шампунь Head&Shoulders стоит теперь 850 рублей (254 грн.).

Об этом пишут в сообществе "Интересная Москва".

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"В столичных магазинах банка Head&Shoulders сейчас стоит от 650 до 850 рублей. На "Яндекс.Маркете" требуют 659 деревянных", — жалуются россияне.

А в Украине такой стоить всего 185 грн.

Что известно о самой компании?

Раньше американская компания Procter&Gamble, производящая моющие и гигиенические средства, решила прекратить инвестиции в Россию и значительно сократить ассортимент продукции на полках российских магазинов. Причина – война, которую Россия начала против Украины 24 февраля.

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Товары "базовой и личной гигиены, которые нужны большому количеству российских семей и от которых зависят много людей" — так охарактеризовала эта компания товары, которыми до сих пор торгуют в российских магазинах. В их перечень входят лезвия, которые раньше занимали 70% российского рынка товаров для бритья.

В то же время цены компания (из-за подорожания сырья и логистических потерь) значительно повысила, но производство снизила и сосредоточилась на дешевых и базовых товарах. Что именно они забрали из продаж, по словам собеседников Wall Street Journal, сказать отказались.

Лист бумаги в России стоит больше, чем акция Сбербанка

Стоимость одного листа бумаги А4 в РФ превысила стоимость одной акции российского Сбербанка на Лондонской бирже. Об этом сообщил бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский в Twitter.

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"Пачка бумаги в магазине стоит 2000 рублей. В нем 500 листов. Получается, что лист А4 не только вчетверо дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне", – отметил он.

Ходорковский также подчеркнул, что говорить, что "Путин превратил рубли и российские акции в бумагу" – это оскорбление для бумаги.

Напомним, что около 20% компаний из сферы малого бизнеса в РФ сократили своих сотрудников или отправили его в простой. Уволить сотрудников или отправить в простой пришлось каждой пятой компании.

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