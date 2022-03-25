Двойные стандарты бизнеса? Как владелец OLX помогал с кадрами армии оккупанта

Несмотря на западные санкции, ряд компаний не хочет уходить из РФ

OLX и Avito принадлежат компании Prosus / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время у многих западных компаний возникла дилемма – оставаться в России и нести репутационные потери или плюнуть на недополученную прибыль, свернуть или заморозить свой бизнес и выйти с токсичного российского рынка. При этом зачастую случается ситуация, что украинская дочка требует от материнской компании уйти с российского рынка, а та, в ответ на это начинает давление на украинских сотрудников. Или же наша компания помогает ВСУ, а их российские коллеги – помогают набирать контрактников для войны в Украине?

"Сегодня" разбирались, как этому можно помешать.

Реклама

Парадоксы бизнеса

Как показывает практика, во время войны очень сложно усидеть одной попой на двух стульях. Например, французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin отказалась от того, чтобы покинуть российский рынок. На украинский офис, который требовал от материнской компании выйти из РФ, оказывалось давление.

Казалось бы, репутация для этой сети стоит куда меньше, чем потенциальная прибыль от присутствия на российском рынке. Выбор, как говорится была сделан. Но русские военные "отблагодарили" французов тем, что ракетным ударом разрушили ТРЦ, где находился украинский магазин Leroy Merlin.

Еще более дикая ситуация произошла с владельцами бизнеса объявлений в интернете. В Украине есть популярный сайт OLX, а в России работает площадка под названием Avito. Оба эти сервиса принадлежат компании Prosus (холдинг Naspers).

Реклама

Мало того, что владельцы этого бизнеса отказались уходить с российского рынка, так еще и начали публиковать объявления о найме контрактников в российскую армию.

То есть, хозяева компании оказались не против, чтобы при помощи их бизнеса в России, продолжали гибнуть люди в Украине, а среди них могут оказаться и их украинские сотрудники.

Реклама

"Конечно, мы осуждаем войну. Некоторые из наших коллег вступили в ряды ВСУ и подразделений ТРО, а большая часть команды была вынуждена покинуть свои дома и родные города, чтобы продолжить работу. Украинский офис с первого дня войны постоянно обращается в главный офис и четко настаиваем не продолжать бизнес в России. Надеемся, что сможем повлиять на позицию материнской компании", – сообщили "Сегодня" в компании OLX Украина.

Через некоторое время, видимо, понимая в какой сложной ситуации оказались, решили на это отреагировать и в компании Prosus. Там заявили, что будут модерировать объявления и удалять все связанные с военной тематикой.

"Наш сайт объявлений Avito в России ежедневно размещает около 90 миллионов активных объявлений и модерирует около 5 миллионов новых объявлений. Нам стало известно о небольшом количестве объявлений о вакансиях в военной сфере, которые были размещены на Avito, и теперь эта проблема устранена", – заявили в Prosus.

Могут ввести дополнительный налог

Чтобы компании, которые остались в России, несли не только репутационные, но и финансовые потери, в Украине готовятся ввести налог на деятельность компаний, которые несмотря на военную агрессию, продолжают работать в РФ.

Первыми с такой идеей выступили поляки. Один из чиновников правительства этой страны заявил, что они будут предлагать парламенту повысить налоги для компаний, которые не ушли с российского рынка.

Нашим депутатам тоже понравилась эта идея и в ближайшее время аналогичный законопроект может быть внесен в Раду.

"Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Польская идея про "бизнес-репарации" должна заработать и у нас! Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", – заявил депутат Ярослав Железняк.

Ранее мы писали о том, какие санкции сильнее всего бьют по россиянам О том, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, читайте здесь.