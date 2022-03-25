Росію накрила хвиля звільнень: скільки людей втратили роботу через війну з Україною

Кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників в простій

Скільки росіян уже втратило роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська економіка дедалі більше занурюється у кризу. Близько 20% компаній із сфери малого бізнесу скоротили своїх співробітників або відправили їх у простій.

Про це свідчать дані опитування "Актіон Бухгалтерія" спеціально для Forbes.

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Отже, дані свідчать, що у 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися.

Це означає, що звільнити співробітників або відправити в простій довелося кожній п'ятій компанії.

Скільки працівників звільнили?

З цих компаній близько 11% звільнили або відправили в простій менше 10% працівників, ще 6,3% залишили без зарплати від 10 до 30% росіян, а 2,8% довелося скоротити від 50% до 100% штату.

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Курс рубля

24 березня вперше за місяць були відкриті торги на московській біржі і, як не дивно, індекс не обвалився, а навіть виріс.

Також зміцнився і курс рубля, який уперше за березень склав менше 100 руб. за долар.

Проте радіти "успіхам" рано, оскільки всі вони створені штучно. Справа в тому, що нерезидентам заборонено продавати свої акції на Мосбіржі.

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Крім цього заборонені короткі продажі і, судячи з коментарів користувачів, є серйозні проблеми із заявками на продаж акцій.

Головним покупцем російських акцій є Фонд національного добробуту РФ, який вливає залишки ресурсів для утримання індексу біржі та курсу.

"Сьогодні" також писали, чи можна чекати дефолту Росії та розповідали, що росіянам перестали видавати гроші з депозитів.