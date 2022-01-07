Ціни на доставку злетять? Чого чекати на українцям після запуску авіакомпанії "Нової пошти"

"Нова пошта" готується до запуску Supernova Airline для здійснення міжнародних доставок

Куди літатиме Supernova Airline / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airline виконуватиме міжнародну доставку до різних країн. На сьогодні визначено три напрямки – США, Китай та Європа.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів СЕО "Нової пошти Глобал" Юрій Беневітський.

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За його словами, це не позначиться на ціні доставки, зате точно скоротить терміни доставки.

"Якщо ми пообіцяємо доставку в 4 дні, це буде 4 дні. Якщо ми зараз обіцяємо доставити від 8 днів, виходить від 4 до 8 днів. А ми хочемо доставляти до 5 днів", – поділився планами Беневітський.

СЕО "Нової пошти Глобал" розповів, що власна авіакомпанія – це потреба компанії, щоб повністю контролювати ланцюжок авіадоставки.

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Беневітський також заявив, що через карантин вартість авіадоставки в деяких компаніях зросла, а подекуди витрати вдалося оптимізувати.

Так, до локдауну вартість авіадоставки 1 кілограма вантажу становила 3-4 дол., а під час локдауну доходила до 10-12 дол.

"Нова пошта" змінює тарифи

У 2022 році "Нова пошта" здійснюватиме доставку за новими тарифами. Також з'явиться нова послуга – доставка документів, разом із конвертом вона коштуватиме 40 грн.

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З 1 квітня 2022 року вартість доставки поштаматами зросте з 35 грн до 45, а якщо ви відмовляєтеся від посилки у відділенні, доведеться заплатити 15 грн.

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