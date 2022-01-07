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Цены на доставку взлетят? Чего ждать украинцам после запуска авиакомпании "Новой почты"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 января, 16:20
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"Новая почта" готовится к запуску Supernova Airline для осуществления международных доставок
Куда будет летать Supernova Airline
Куда будет летать Supernova Airline / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airline будет выполнять международную доставку в разные страны. На сегодняшний день определено три направления – США, Китай и Европа.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

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По его словам, это не должно отразится на цене доставки, но зато точно сократит сроки доставки.

"Если мы пообещаем доставку в 4 дня, значит это будет 4 дня. Если мы сейчас обещаем доставить от 8 дней, то получается от 4 до 8 дней. А мы хотим доставлять до 5 дней", – поделился планами Беневитский.

СЕО "Новой почты Глобал" рассказал, что собственная авиакомпания – это потребность компании, чтобы полностью контролировать цепочку авиадоставки.

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Беневитский также заявил, что из-за карантина стоимость авиадоставки в некоторых компаниях выросла, а кое-где расходы удалось оптимизировать.

Так, до локдауна стоимость авиадоставки 1 килограмма груза составляла 3−4 долл., а во время локдауна доходила до 10−12 долл.

"Новая почта" меняет тарифы

В 2022 году "Новая почта" будет осуществлять доставку по новым тарифам. Также появится новая услуга – доставка документов, вместе с конвертом она будет стоить 40 грн.

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С 1 апреля 2022 года стоимость доставки почтоматами вырастет с 35 грн до 45, а если вы отказываетесь от посылке в отделении, придется заплатить 15 грн.

"Сегодня" также писали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за коробки и рассказывали, как "Новая почта" привезла клиентке сломанное антикварное кресло.

Нова Пошта
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