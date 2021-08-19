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Есть место для дронов. "Новая почта" показала новый формат отделений (фото)

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
19 августа, 10:20
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Так называемые депо "Новой почты" могут появиться в крупных городах Украины
"Новая почта" придумала очень маленькие отделения
"Новая почта" придумала очень маленькие отделения / Фото: gagadget.com, Новая почта

Частный почтовый оператор "Новая почта" разработал новый тип отделений, предназначенных для крупных городов. Компактные отделения нового формата будут называться "депо "Новой почты". Об сроках запуска в эксплуатацию пока не сообщается, но разработка нацелена на технический прогресс – предполагается, что на крышу депо смогут приземляться дроны-доставщики.

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Внешне отделение нового формата похоже на МАФ-киоск, в котором расположены почтоматы. Их работа будет круглосуточной, пишет Gagadget.

На самом деле в депо будет не одно, а два помещения:

  • зал для почтоматов, куда приходят клиенты;
  • небольшой склад посылок, доступ к которому должен быть у сотрудников почты.

В первой зоне расположатся почтоматы
В первой зоне расположатся почтоматы / Фото: gagadget.com

Кроме почтоматов, у почты могут появиться автоматизированные пункты приема – там можно будет не только получить, но и отправить посылку без участия сотрудников компании.

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Отделение-депо выглядит очень компактным
Отделение-депо выглядит очень компактным / Фото: gagadget.com

Внутри служебного помещения депо расположена лестница, которая ведет к люку на крыше. Она пригодится, когда в Украине начнут массовую доставку посылок с помощью дронов. "Новая почта" считает, что крыши депо станут взлетно-посадочными площадками для беспилотников.

Для приема посылок с дронов предусмотрели лестницу
Для приема посылок с дронов предусмотрели лестницу / Фото: gagadget.com

Посылки уходят в небо

"Нова почта" уже презентовала грузовой дрон от отечественного производителя. Создателем стала компания BetterFly. Дрон способен перевозить грузы в унифицированных контейнерах с жесткими стенками.

Кроме того, "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery. Это тоже разработка украинской компании – "Аеродрон".

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Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.) и прибыла на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) в 12:00. Расстояние в 480 км БПЛА с отправлением пролетел впервые в мире.

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