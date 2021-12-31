Понад 2000 грн за годину: як легко заробити на новорічні свята

Розповідаємо про чотири ідеї новорічного бізнесу, який принесе гарний заробіток

Найкращі способи заробити на Новий рік 2022 / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Новорічні свята – це не тільки час веселощів, а й період, коли люди охоче витрачають гроші на розваги та інші незвичайні речі.

Для бізнесу зимові свята це один із найприбутковіших періодів, а якщо і вам захотілося підзаробити, сайт "Сегодня" зібрав кілька цікавих варіантів святкового підробітку.

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Святкові фотосесії

Фотографи в період різдвяних свят – нарозхват, усі хочуть сфотографувати сім'ю у новорічних декораціях, але часу залишається не так багато.

Професійних фотографів заброньовано на місяць вперед, студію також важко знайти. Тому якщо у вас є фотоапарат та необхідні базові навички, ви можете непогано заробити на тих, хто забарився і не встиг запланувати фотосесію заздалегідь.

Якщо проявити трохи креативу та вкласти невеликі кошти, можна облаштувати святкову локацію в одному із туристичних місць вашого міста. Тоді ви зможете робити лише одну фотографію і брати за неї оплату.

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Наприклад за фотографію з аніматором у центрі Києва беруть близько 100 грн з 1 особи і користується така послуга величезним попитом.

Аніматорство

Дитячі свята та корпоративи продовжуються до середини січня. Купивши костюм одного зі святкових героїв або пошивши його самому, можна окупити своє вкладення дуже швидко.

У столиці ціна замовлення додому аніматора у вигляді Санти або Діда Мороза коливається від 1500 до 3000 грн. Варто пам'ятати, що у вихідні така послуга дорожча і оплачується погодинно.

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Ви можете запропонувати таку послугу за зниженою ціною, наприклад, своїм друзям або сусідам. Так, вам не доведеться конкурувати з професійними агенціями, а заробіток все одно буде пристойним.

Здача житла в оренду

Якщо у вас є вільна квартира, її завжди можна здати в оренду на період новорічних свят.

У такий час всі намагаються винайняти житло на добу або пару діб, щоб весело провести свята в галасливій компанії. Зазвичай, ціни на оренду піднімають у кілька разів через високий попит.

У Києві така послуга коштує від 500 до 5000 грн за добу, однак у свята вигідні дешеві пропозиції знайти важко.

У цього виду заробітку є ще один недолік – з вашим житлом може статися що завгодно, тому подумайте про безпеку та юридичне укладання угоди.

Няня

Незважаючи на те, що Новий рік вважається сімейним і навіть дитячим святом, багато батьків хочуть провести його в колі друзів та залишити своїх малюків удома.

У метушні люди забувають про те, щоб заздалегідь домовиться з нянею і готові заплатити будь-які гроші, щоб з їхніми дітьми хтось посидів.

В агентствах ціни на послуги нянь – різні від 100-150 грн за годину в середньому, але варто пам'ятати, що у вихідні дні, свята та нічний час це коштує дорожче. Однак, якщо ви не професіонал, то можете зробити цю пропозицію локальнішою, за знайомством.

На чому можна заробити в Інтернеті?

Раніше "Сьогодні" разом із експертом – членом Наглядової ради Української ради бізнесу Надією Бедричук розбиралися, кому підходить варіант ведення онлайн-бізнесу.

За словами експерта, основним плюсом такого бізнесу вважається демократичність та відсутність великих вкладень, а також безмежна аудиторія.

Однак відкриваючи такий бізнес, варто врахувати, що ви зіткнетеся з неймовірною конкуренцією.

"Сьогодні" також писали, на якому виді бізнесу можна заробити в Україні і розповідали, що таке франчайзинг.