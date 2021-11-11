Бізнес, який не стане вашим: кого франшиза зробить мільйонером, а хто одразу прогорить

Розповідаємо все про франчайзинг та небезпеку у веденні такого бізнесу разом з експертом

Що таке франшиза і кому не варто її купувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Купити франшизу – надзвичайно заманливо для тих, хто мріє відкрити власний бізнес. Адже це спосіб швидко досягти результату і не розкручувати нову торговельну марку з нуля.

Однак франчайзинг – це не лише спосіб заробити, а і безліч нюансів, зобов’язань та врешті-решт, бізнес, який ніколи не стане повністю вашим.

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"Сьогодні" разом з головою директорату Асоціації франчайзингу та членом Української ради бізнесу Андрієм Кривоносом розбирались у плюсах та мінусах такого явища.

За словами Кривоноса, новачку у бізнесі потрібна підтримка і у цьому випадку, франшиза – це можливість швидко досягти поставленого завдання за короткий термін та винагороду (вступний платіж та регулярне роялті), але це окупається.

Однак експерт наголошує, що для відкриття франшизи потрібно визнати чужі правила гри та чітко їх дотримуватись.

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Одним з найвідоміших прикладів франчайзингу є MCDonald's. Для того, щоб відкрити такий ресторан в Україні потрібно спочатку заплатити від 500 тисяч доларів до 1 млн 200 тис., в залежності від міста ( у кожної компанія ця цифра різна).

Штрафи та обмеження

Потім ви маєте ознайомитись з усіма правилами мережі, які ви не маєте права змінювати. Наприклад, мережа вимагає, щоб купували продукти, упаковку, харчову продукцію, обладнання та інше приладдя у лише певних постачальників та ні в якому разі не змінювали рецептуру і зовнішній вигляд їжі.

В замін франчайзі, тобто покупець франшизи, отримує для використання торговий знак, технології, рекламу та інші бізнес-інструменти компанії.

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"Але ця система працює тільки в тому випадку, коли франчайзі визнав, що може працювати в конкретному форматі. А ось підхід "я хочу такий самий ресторан, але із зеленими шторами чи тістечками від моєї бабусі" не працює", – каже Кривоніс.

За порушення правил мережі, передбачених договорами, ви маєте сплатити штраф, тож простору для вашої творчості у цьому бізнесі вкрай мало.

Не забувайте і про обов’язкову сплату роялті, тобто відсоток з обороту вашого бізнесу франчайзеру, тобто продавцю франшизи.

Якими бувають франшизи

Експерт наголошує, що франшиза – це не банківський депозит, тут доводиться самостійно працювати.

"Особливу увагу підприємець, який обирає франшизу, повинен приділити підписуваним договорам, що передаються інструкціям та рекомендаціям, які своєму партнеру надав франчайзер. Буває таке, що підприємці не читають видані ним документи, що в результаті призводить до банкрутства з вини франчайзі", – наголосив Кривонос.

Варто знати, що існує три види франшиз – товарна, виробнича та сервісна.

Товарна франшиза передбачає дозвіл на реалізацію від власників бізнесу, виробнича – це купівля технології виробництва товару, контакти для закупівель сировини та вимоги до його створення, а сервісна – це і є наш приклад з MCDonald's.

Наразі найбільш вигідними є франшизи у сфері громадського харчування і роздрібної торгівлі, а от якщо ви хочете відкрити свій бренд одягу – подумайте тричи.

Адже тут ви не зможете реалізувати свою фантазію, працювати під чужим ім'ям та за чужими стандартами можуть не всі, підкреслив експерт.

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