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Бизнес, который не станет вашим: кого франшиза сделает миллионером, а кто сразу прогорит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 15:30
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Рассказываем все о франчайзинге и опасностях в ведении такого бизнеса вместе с экспертом
Что такое франшиза и кому не стоит ее покупать
Что такое франшиза и кому не стоит ее покупать / Фото: Коллаж: Сегодня

Купить франшизу – чрезвычайно заманчиво для тех, кто мечтает открыть собственный бизнес. Так как это способ быстро добиться результата и не раскручивать новую торговую марку с нуля.

Однако франчайзинг – это не только способ заработать, но и множество нюансов, обязательств и бизнес, который никогда не станет полностью вашим.

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"Сегодня" вместе с главой директората Ассоциации франчайзинга и членом Украинского совета бизнеса Андреем Кривоносом разбирались в плюсах и минусах такого явления.

По словам Кривоноса, новичку в бизнесе нужна поддержка и в этом случае франшиза – это возможность быстро достичь поставленной задачи за короткий срок и вознаграждение (вводный платеж и регулярное роялти), но это окупается.

Однако эксперт отмечает, что для открытия франшизы нужно признать чужие правила игры и четко их соблюдать.

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Одним из самых известных примеров франчайзинга является MCDonald's. Для того чтобы открыть такой ресторан в Украине нужно сначала заплатить от 500 тысяч долларов до 1 млн 200 тыс., в зависимости от города (у каждой компании эта цифра разная).

Штрафы и ограничения

Затем вы должны ознакомиться со всеми правилами сети, которые вы не имеете права изменять. Например, сеть требует, чтобы покупали продукты, упаковку, пищевую продукцию, оборудование и другие принадлежности у определенных поставщиков и ни в коем случае не меняли рецептуру и внешний вид пищи.

Взамен франчайзи, то есть покупатель франшизы, получает для использования торговый знак, технологии, рекламу и другие бизнес-инструменты компании.

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"Но эта система работает только в том случае, когда франчайзи признал, что может работать в конкретном формате. А вот подход "я хочу такой же ресторан, но с зелеными шторами или пирожными от моей бабушки" не работает", – говорит Кривонос.

За нарушение правил сети, предусмотренных договорами, вы должны оплатить штраф, так что пространства для вашего творчества в этом бизнесе крайне мало.

Не забывайте и об обязательной оплате роялти, то есть проценте с оборота вашего бизнеса франчайзеру, то есть продавцу франшизы.

Какими бывают франшизы

Эксперт отмечает, что франшиза – это не банковский депозит, здесь приходится самостоятельно работать.

"Особое внимание предприниматель, выбирающий франшизу, должен уделить подписываемым договорам, передающимся инструкциям и рекомендациям, предоставленным своему партнеру франчайзером. Бывает такое, что предприниматели не читают выданные им документы, что в результате приводит к банкротству по вине франчайзи", – подчеркнул Кривонос.

Следует знать, что существует три вида франшиз – товарная, производственная и сервисная.

Товарная франшиза предусматривает разрешение на реализацию от владельцев бизнеса, производственная – это покупка технологии производства товара, контакты для закупок сырья и требования к его созданию, а сервисная – это и есть наш пример с MCDonald's.

Сейчас самыми выгодными являются франшизы в сфере общественного питания и розничной торговли, а вот если вы хотите открыть свой бренд одежды – подумайте трижды.

Ведь здесь вы не сможете реализовать свою фантазию, работать под чужим именем и по чужим стандартам могут не все, подчеркнул эксперт.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какой бизнес в Украине может принести быструю прибыль.

А также разбирались, стоит ли готовиться малому бизнесу к новой волне коронавируса.

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