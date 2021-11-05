"90-ті роки давно в минулому": на чому тепер можна заробити в Україні

Розповідаємо, як відкрити бізнес, що швидко зростає, без великих фінансових інвестицій разом з експертом

Розповідаємо, як відкрити прибутковий бізнес без інвестицій / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже кожен українець бодай раз у житті мріяв відкрити власну справу та стати бізнесменом.

Дехто навіть пішов далі і визначився зі справою своєї мрії, але багато хто зупинився ще на самому початку – на етапі інвестицій. Великий стартовий капітал і високий ризик прогоріти відлякує підприємців-початківців.

Реклама

Тому "Сьогодні" разом із членом Наглядової ради Української ради бізнесу Надією Бедричук розбиралися, чи існує бізнес, що швидко зростає та не вимагає великих вкладень.

Експерт запевняє – що такий бізнес є і це насамперед консалтинг або ж те, що ви можете зробити власними руками та головою, наприклад, якщо ви айтішник.

"У разі невдачі ви втрачаєте лише свій час", – каже Надія Бедричук.

А ось найвитратнішим вважається підприємництво, пов'язане із закупівлею товарів та створенням інфраструктури.

Реклама

Швидко зростаючий бізнес

"Серед найбільш швидкозростаючих бізнесів у США – компанії, які пропонують вирішення вузькоспеціальних питань, раніше недооцінені великими гравцями", – розповідає експерт.

Наприклад, поява спеціальної моделі матраца для спортсменів, нішевих фінтех стартапів, агентства оптимізації доходів від показу реклами, тобто те, чого на ринку немає або зовсім мало.

В Україні ситуація трохи відрізняється, та у топ найшвидше зростаючих проектів входять IT-компанії з веб-розробки та хмарних рішень.

Доведеться "набити шишок"

Однак, член Наглядової ради Української ради бізнесу зазначає, що для успіху необхідно бути справжнім фахівцем і набити не одну гулю, перш ніж серед багатьох спроб у вас "вистрелить" проєкт.

Реклама

"Прийти в незнайому галузь і відразу зробити бізнес, що швидко росте, без інвестицій – вже практично нереально, ринок досить конкурентний, 90-і роки давно в минулому", – говорить Бедричук.

Швидкозростаючими можна назвати і піраміди, проте цей вид "бізнесу" експерт не радить нікому, оскільки чим вище обіцяні "гарантовані" доходи, тим вищі ваші ризики втратити все до копійки.

У таких випадках виграє тільки "верхівка" піраміди, звичайно, якщо все не закінчиться кримінальною справою.

"Тому найвдаліші проекти – поруч із вами, лише треба навчитися їх бачити та масштабувати. Однозначно, це проекти діджитальні, оскільки онлайнова робота дозволяє вам охоплювати аудиторію всієї планети, а не тільки України", – підсумувала Бедричук.

Бізнес та карантин

Минулого разу Надія Бедричук розповідала, що через низку локдаунів кількість ФОП в Україні на протязі 2020 року збільшилася лише на 1,1% (у 2019 – на 7,5%).

І це зовсім не привід для радості, оскільки деякі підприємці не змогли закритися через складні процедури з оформленням і перейшли в так званий "сплячий режим".

Кому таки вдалося втриматися на плаву і що буде далі? читайте у нашому матеріалі.

"Сегодня" з експертом також розбиралися, хто зміг покращити свої прибутки під час карантину.