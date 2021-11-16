Онлайн бізнес не для всіх? Хто може швидко заробити в інтернеті

Разом з експертом розбираємось, які є підводні камені є у веденні бізнесу-онлайн і кому простіше заробити в інтернеті

Чи можна зараз швидко заробити в інтернеті / Фото: Колаж: Сьогодні

Вести бізнес онлайн – чи не єдиний вихід під час пандемії. Підприємці-початківці переконані, що для ведення бізнесу в інтернеті майже нічого не потрібно і він автоматично приречений на успіх.

Чи так це насправді, "Сьогодні" розбиралися членом Наглядової ради Української ради бізнесу Надією Бедричук.

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Експерт зазначає, що майже кожен бізнес зараз не може обійтися без Інтернету, але бізнес онлайн – це окрема сфера.

Очевидним плюсом такого підприємництва є його демократичність .

"Вам не потрібно мати спеціальний диплом, не обов'язково жити в місті. Навіть можна обійтися без стартового капіталу, хоча робити все безкоштовно та дешево не вийде. У будь-якому випадку, онлайн-бізнес, соціальні продажі дозволяють кожному спробувати себе. Це є величезна можливість економічної інклюзії", – розповідає Бедричук.

Ще один плюс – це майже безмежна аудиторія можливість рости на різних ринках одночасно, підвищувати швидкість обслуговування, не залежати від карантину і навіть знижувати свою залученість в управління бізнесом, якщо ви автоматизуєте процеси.

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"Саме "широко розпростерті обійми" інтернету приваблюють величезну кількість потенційних підприємців. І тут розпочинаються мінуси", – попереджає експерт.

Що може піти не так?

Варто врахувати, що ви зіткнетеся з дуже жорсткою конкуренцією, яка буде вищою, ніж у всьому вашому місті або навіть у країні.

"Ваш покупець не пройде повз вітрину – вам його потрібно спеціально "зловити", затягнути на свій сайт або сторінку."

Дорого коштує і просування такого бізнесу, дешево обійдеться лише відкрити свій сайт або завести сторінку в соцмережі.

"А ось поборотися за свого покупця з такими ж стартаперами, як і ви, це дорого. Також це вимагає часу та гнучкості, оскільки алгоритми соціальних мереж та ефективність інтернет реклами змінюються постійно", – каже експерт.

Тому повчиться і як мінімум пройти курси вам все ж таки доведеться.

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Кому легше досягти успіху?

Експерт розповіла, що краще просувається бізнес, який був створений для роботи в онлайні.

А от якщо у вас був магазин стаціонарної торгівлі, свій лояльний покупець – перенести без втрат бізнес на інтернет платформу складно, зазначає Бедричук.

Фактично, доведеться наново формувати свою аудиторію.

Тяжко доведеться і тим, хто продає не унікальний товар та послуги.

"Вам потрібно шукати свою унікальну додаткову цінність, виявляти креативність. Це важка праця. Уявлення про власника інтернет бізнесу як про прожигача життя, що лежить на пляжі в Таїланді, вже давно застаріло", – стверджує член Наглядової ради Української ради бізнесу.

Ще одним спірним варіантом бізнесу є франчайзинг. Викупити франшизу здається дуже привабливою пропозицією, але не кожен розуміє, що йому весь час доведеться підкорятися чужим правилам.

Крім цього, "Сьогодні" розповідали, на якому бізнесі в Україні можна заробити швидко та без особливих вкладень.