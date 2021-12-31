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Больше 2000 грн за час: как легко заработать на новогодние праздники

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 декабря, 13:05
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Рассказываем о четырех идеях новогоднего бизнеса, который принесет хороший заработок
Лучшие способы заработать на Новый год 2022
Лучшие способы заработать на Новый год 2022 / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Новогодние праздники – это не только время веселья, но и период, когда люди с готовностью тратят деньги на развлечения и прочие необычные вещи.

Для бизнеса зимние праздники – это один из самых прибыльных периодов, а если и вам захотелось подзаработать, сайт "Сегодня" собрал несколько интересных вариантов праздничной подработки.

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Праздничные фотосессии

Фотографы в период рождественских праздников – нарасхват, все хотят запечатлеть семью в новогодних декорациях, но времени остается не так много.

Профессиональные фотографы забронированы на месяц вперед, студию также тяжело найти. Поэтому если у вас есть фотоаппарат и необходимые базовые навыки, вы можете неплохо заработать на тех, кто замешкался и не успел запланировать фотосессию заранее.

Если проявить немного креатива и вложить небольшие средства, можно обустроить праздничную локацию в одном из туристических мест вашего города. Тогда вы сможете делать всего одну фотографию и брать за нее оплату.

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Например за фотографию с аниматором в центре Киева берут около 100 грн с человека и пользуется такая услуга огромным спросом.

Аниматорство

Детские праздники и корпоративы продолжаются до середины января. Купив костюм одного из праздничных героев или пошив его своими руками, можно сильно окупить свое вложение очень быстро.

В столице, цена заказа домой аниматора в виде Санты или Деда Мороза колеблется от 1500 до 3000 грн. Стоит помнить, что в выходные такая услуга дороже и оплачивается по часам.

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Вы можете предложить такую услугу по сниженной цене, например своим друзьям или соседям. Так, вам не придется конкурировать с профессиональными агентствами, а заработок все равно будет приличный.

Сдача жилья в аренду

Если у вас есть свободная жилплощадь, ее всегда можно сдать в аренду на период новогодних праздников.

В такое время все стараются снять жилье на сутки или пару суток, чтобы весело провести праздники в шумной компании. Обычно цены на аренду поднимают в несколько раз, из-за высокого спроса.

В Киеве такая услуга стоит от 500 до 5000 грн в сутки, однако в праздники выгодные дешевые предложения найти трудно.

У этого вида заработка есть еще один недостаток – с вашим жильем может случиться что угодно, поэтому подумайте о безопасности и юридическом заключении сделки.

Няня

Не смотря на то, что Новый год считается семейным и даже детским праздником, многие родители хотят провести его в кругу друзей и оставить своих малышей дома.

В суете люди забывают о том, чтобы заранее договориться с няней, и готовы заплатить любые деньги, чтобы с их детьми кто-то посидел.

В агентствах цены на услуги нянь разные – от 100-150 грн в час в среднем, но стоит помнить, что в выходные дни, праздники и ночное время это стоит дороже. Однако, если вы не профессионал, то можете сделать это предложение более локальным, по знакомству.

На чем можно заработать в интернете?

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом – членом Набсовета Украинской рады бизнеса Надеждой Бедричук разбирались, кому подходит вариант ведения онлайн-бизнеса.

По словам эксперта, основным плюсом такого бизнеса считается демократичность и отсутствие больших вложений, а также безграничная аудитория.

Однако открывая такой бизнес стоит учесть, что вы столкнетесь с невероятной конкуренцией.

"Сегодня" также писали, на каком виде бизнеса можно заработать в Украине, и рассказывали, что такое франчайзинг.

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