Бізнес за 5 тисяч доларів – найкращі ідеї своєї справи в Україні

Розповідаємо про найкращі бізнес-ідеї з мінімальними грошовими вкладеннями

Найкращі ідеї бюджетного бізнесу для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна вкотре показала українцям, що стабільна робота в офісі може припинитися будь-якої миті. Тому багато хто замислюється про відкриття власного бізнесу.

"Сьогодні" розповідають про ідеї бізнесу зі стартовим капіталом у 5 тис. доларів (близько 150 тис. грн).

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Інтернет-магазин

Продажі онлайн все більше набирають популярності і головна перевага такого бізнесу в тому, що для нього на початковому рівні не потрібно знімати приміщення та наймати співробітників.

За 50 тис. гривень можна створити нехитрий сайт із зручним функціоналом, можна і дешевше, все залежить від складності проєкту.

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Ще третину суми потрібно вкласти в розкручування та рекламу свого продукту. А на те, що залишилося, – закупити товар.

Можна почати з продажу через соціальні мережі, тоді можна витратити набагато більше на рекламу та послуги СЕО-фахівця.

Якщо ви робите щось своїми руками, вам не потрібно витрачатися на закупівлі, а якщо вирішили щось перепродувати, то не закуповуйте велику партію, спочатку спробуйте продати невелику кількість.

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Загалом інтернет-магазин за 5 тис. доларів – цілком реальний бізнес, але варто приготуватися до великої конкуренції.

Власний кіоск

Якщо знайти правильне місце та відкрити там свій МАФ, цей невеликий майданчик почне приносити дуже гарний прибуток.

За даними майданчика OLX, купити МАФ у Києві зараз можна за 2-3 тис. доларів.

Решту грошей можна витратити на нове оформлення та закупівлю або створення того, що ви хочете там продавати.

Стріт-фуд

Ще одним лідером бюджетного бізнесу є відкриття власного закладу вуличної їжі. Це може бути кав'ярня на колесах і кіоск з паніні, якщо ви хочете приміщення трохи більше, його можна взяти у оренду.

Якщо у вас буде пересувний кіоск, ви зможете мобільно пересуватися містом і постійно знаходити нових клієнтів.

Проте, щоб заощадити, доведеться самому виступати і баристою, і продавцем, так і робить більшість власників маленьких кав'ярень та кіосків із шаурмою.

Також ви в такому разі зможете вести бізнес як фізособа-підприємець, на єдиному податку. В інтернеті цілком реально купити кіоск на колесах за кілька тисяч доларів.

Продаж бізнесу на заході

Раніше ми розповідали, що власники бізнесу масово продають свою власність на Львівщині.

Готовий бізнес можна придбати як у центрі Львова, так і в навколишніх населених пунктах.

Серед пропозицій і секонд-хенд за 8,9 тис. дол., і готовий ресторан за 20 тис. доларів, і навіть ціле фермерське господарство.

"Сьогодні" також писали, як війна вдарила по бізнесу в Україні, і розповідали, що чекає на українців на ринку праці після війни.