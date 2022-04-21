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Бизнес за 5 тысяч долларов – лучшие идеи своего дела в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 14:04
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Рассказываем о лучших бизнес-идеях с минимальными денежными вложениями
Лучшие идеи бюджетного бизнеса для украинцев
Лучшие идеи бюджетного бизнеса для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в который раз показала украинцам, что стабильная работа в офисе может прекратиться в любой момент. Поэтому многие задумываются об открытии собственного бизнеса.

"Сегодня" рассказывают об идеях бизнеса со стартовым капиталом в 5 тыс. долларов (около 150 тыс. грн).

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Интернет-магазин

Продажи онлайн все больше набирают популярность и главное преимущество такого бизнеса в том, что для него на начальном уровне не нужно снимать помещение и нанимать сотрудников.

За 50 тыс. гривен можно создать незамысловатый сайт с удобным функционалом, можно и дешевле, все зависит от сложности проекта.

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Еще треть суммы нужно вложить в раскрутку и рекламу своего продукта. А на оставшееся – закупить товар.

Можно начать с продажи через социальные сети, тогда можно потратить гораздо больше на рекламу и услуги СЕО-специалиста.

Если вы делаете что то своими руками, вам не нужно тратиться на закупки, а если решили что то перепродавать, то не закупайте большую партию, сначала попробуйте продать небольшое количество.

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В целом интернет-магазин за 5 тыс. долларов – вполне реальный бизнес, но стоит приготовится к большой конкуренции.

Собственный киоск

Если найти правильное место и открыть там свой МАФ, эта небольшая площадка начнет приносить очень хорошую прибыль.

По данным площадки OLX, купить МАФ в Киеве сейчас можно за 2-3 тыс. долларов.

Остальные деньги можно потратить на новое оформление и закупку или создание того, что вы хотите там продавать.

Стрит-фуд

Еще одним лидером бюджетного бизнеса является открытие собственного заведения уличной еды. Это может быть и кофейня на колесах и киоск с панини, если вы хотите помещение чуть побольше, его можно взять в аренду.

Если у вас будет передвижной киоск, вы сможете мобильно перемещаться по городу и постоянно находить новых клиентов.

Однако, чтобы сэкономить, придется самому выступать и баристой и продавцом, так и делает большинство собственников маленьких кофеен и киосков с шаурмой.

Также вы в таком случае сможете вести бизнес в качестве физлица-предпринимателя, на едином налоге. В интернете вполне реально купить киоск на колесах за пару тысяч долларов.

Продажа бизнеса на западе

Ранее мы рассказывали, что владельцы бизнеса массово продают свою собственность во Львовской области.

Готовый бизнес можно купить как в центре Львова, так и в окружающих населенных пунктах.

Среди предложений и секонд-хенд за 8,9 тыс. долл, и готовый ресторан за 20 тыс. долларов, и даже целое фермерское хозяйство.

"Сегодня" также писали, как война ударила по бизнесу в Украине, и рассказывали, что ждет украинцев на рынке труда после войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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