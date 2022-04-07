АТБ запустив безкоштовну доставку – кому доступна послуга

З початку повномасштабної війни РФ проти України багато українських компаній скасували плату за деякі послуги, а також допомагають українцям та ЗСУ. АТБ оголосили про запуск безкоштовної доставки термінових гуманітарних посилок "АТБ-пошта".
Про нову послугу повідомили у пресслужбі компанії.
Що тепер доступно
Послугу "АТБ-пошта" створили, оскільки кур'єрські служби в Україні через бойові дії мають певні складнощі у роботі. Також у деяких випадках їхні послуги подорожчали.
Далі по темі
Безкоштовно отримати нову послугу зможуть ті, хто надсилають термінові гуманітарні посилки для переселенців, благодійних організацій та волонтерських центрів у деякі регіони країни.
Станом на 7 квітня термінова доставка гуманітарних посилок здійснюється у напрямках:
- Львів – Одеса;
- Львів – Дніпро – Харків;
- Одеса – Львів;
- Одеса – Дніпро – Харків;
- Дніпро – Одеса;
- Дніпро – Львів;
- Харків – Дніпро – Одеса;
- Харків – Дніпро – Львів.
Як отримати послугу
Для того, щоб скористатися послугою "АТБ-пошта", потрібно заповнити відповідну форму у сервісі "Звернення організацій" на офіційному сайті компанії з приміткою "Запит на послугу "АТБ-пошта".
У пресслужбі наголошують, що для безкоштовної доставки прийматимуться посилки з обмеженнями за розмірами та вагою: 50см х 50см х 70см, до 30 кг.
"Сільпо" відновили популярну послугу
Раніше "Сьогодні" писали, що "Сільпо" відновили послугу планової доставки.
Послуга доступна у таких містах:
- Ужгород;
- Кам'янець-Подільський:
- Хмельницький;
- Чернівці;
- Львів;
- Івано-Франківськ.
Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.
Послуга коштує:
- в межах міста – 49 грн;
- далека доставка – 99 грн.
Також ми розповідали, яку нову послугу запустив Ощадбанк, та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави.