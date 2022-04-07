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АТБ запустив безкоштовну доставку – кому доступна послуга

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 13:55
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Розповідаємо, хто тепер може скористатися новою безкоштовною доставкою АТБ
Для українців запустили ще одну безкоштовну послугу під час війни
Для українців запустили ще одну безкоштовну послугу під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни РФ проти України багато українських компаній скасували плату за деякі послуги, а також допомагають українцям та ЗСУ. АТБ оголосили про запуск безкоштовної доставки термінових гуманітарних посилок "АТБ-пошта".

Про нову послугу повідомили у пресслужбі компанії.

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Що тепер доступно

Послугу "АТБ-пошта" створили, оскільки кур'єрські служби в Україні через бойові дії мають певні складнощі у роботі. Також у деяких випадках їхні послуги подорожчали.

Безкоштовно отримати нову послугу зможуть ті, хто надсилають термінові гуманітарні посилки для переселенців, благодійних організацій та волонтерських центрів у деякі регіони країни.

Станом на 7 квітня термінова доставка гуманітарних посилок здійснюється у напрямках:

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  • Львів – Одеса;
  • Львів – Дніпро – Харків;
  • Одеса – Львів;
  • Одеса – Дніпро – Харків;
  • Дніпро – Одеса;
  • Дніпро – Львів;
  • Харків – Дніпро – Одеса;
  • Харків – Дніпро – Львів.

Як отримати послугу

Для того, щоб скористатися послугою "АТБ-пошта", потрібно заповнити відповідну форму у сервісі "Звернення організацій" на офіційному сайті компанії з приміткою "Запит на послугу "АТБ-пошта".

У пресслужбі наголошують, що для безкоштовної доставки прийматимуться посилки з обмеженнями за розмірами та вагою: 50см х 50см х 70см, до 30 кг.

"Сільпо" відновили популярну послугу

Раніше "Сьогодні" писали, що "Сільпо" відновили послугу планової доставки.

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Послуга доступна у таких містах:

  • Ужгород;
  • Кам'янець-Подільський:
  • Хмельницький;
  • Чернівці;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ.

Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.

Послуга коштує:

  • в межах міста – 49 грн;
  • далека доставка – 99 грн.

Також ми розповідали, яку нову послугу запустив Ощадбанк, та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави.

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