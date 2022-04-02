Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі

Російський агресор силоміць чи обманом вивозить людей з тимчасово окупованих територій до Росії чи Білорусі. Там люди не можуть зв'язатися з родичами та отримати певну допомогу. Vodafone зробили для цих людей безкоштовними дзвінки до українських посольств у деяких країнах світу.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Що тепер доступно
Відтепер для абонентів Vodafone стали безкоштовними дзвінки із Росії та Білорусі на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.
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Ті українці, які стали жертвами незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, можуть безкоштовно телефонувати на номери:
- посольства України в Естонії +372 6015 835, +372 5887 4477;
- Латвії +371 2923 9262 (WhatsApp);
- Білорусі +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber);
- Грузії +995 595 08 22 88 (WhatsApp);
- Азербайджані +994 50 255 75 18 (WhatsApp);
- Казахстані +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber);
- Китаї +86 1370 1230 647;
- Вірменії +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram);
- Литві +370 5233 0782, +370 6555 0194;
- Польщі +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber) (консульство України в Гданську +48 5834 606 90, +48 6076 543 33);
- Туреччині +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Крім того, примусово переселеним українцям оператор щоденно надаватиме 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування і 30 вихідних SMS.
"УВАГА! У разі неможливості сконтактувати з дипломатичними установами за вказаними телефонами (телефонні лінії можуть бути перевантажені через велику кількість звернень) потрібно направити повідомлення електронною поштою або через зазначені в контактах месенджери. Всі звернення будуть оперативно та належним чином опрацьовані", – попередили в компанії.
Як українцям зекономити на зв'язку
Раніше ми розповідали, які акції та знижки пропонують українські мобільні оператори під час війни. Kyivstar, Vodafone та lifecell зробили безкоштовними деякі послуги, а на деякі запровадили знижки.
Детально про акції кожного з цих мобільних операторів читайте у нашому матеріалі.
Також ми розповідали, які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші, та про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських переселенців.