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Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 13:13
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Українці, яких примусово вивезли до Російської Федерації чи Білорусі, зможуть безкоштовно здійснювати деякі дзвінки
Vodafone зробив безкоштовною ще одну послугу
Vodafone зробив безкоштовною ще одну послугу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Російський агресор силоміць чи обманом вивозить людей з тимчасово окупованих територій до Росії чи Білорусі. Там люди не можуть зв'язатися з родичами та отримати певну допомогу. Vodafone зробили для цих людей безкоштовними дзвінки до українських посольств у деяких країнах світу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що тепер доступно

Відтепер для абонентів Vodafone стали безкоштовними дзвінки із Росії та Білорусі на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Ті українці, які стали жертвами незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, можуть безкоштовно телефонувати на номери:

  • посольства України в Естонії +372 6015 835, +372 5887 4477;
  • Латвії +371 2923 9262 (WhatsApp);
  • Білорусі +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber);
  • Грузії +995 595 08 22 88 (WhatsApp);
  • Азербайджані +994 50 255 75 18 (WhatsApp);
  • Казахстані +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber);
  • Китаї +86 1370 1230 647;
  • Вірменії +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram);
  • Литві +370 5233 0782, +370 6555 0194;
  • Польщі +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber) (консульство України в Гданську +48 5834 606 90, +48 6076 543 33);
  • Туреччині +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Крім того, примусово переселеним українцям оператор щоденно надаватиме 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування і 30 вихідних SMS.

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"УВАГА! У разі неможливості сконтактувати з дипломатичними установами за вказаними телефонами (телефонні лінії можуть бути перевантажені через велику кількість звернень) потрібно направити повідомлення електронною поштою або через зазначені в контактах месенджери. Всі звернення будуть оперативно та належним чином опрацьовані", попередили в компанії.

Як українцям зекономити на зв'язку

Раніше ми розповідали, які акції та знижки пропонують українські мобільні оператори під час війни. Kyivstar, Vodafone та lifecell зробили безкоштовними деякі послуги, а на деякі запровадили знижки.

Детально про акції кожного з цих мобільних операторів читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші, та про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських переселенців.

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