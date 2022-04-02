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Vodafone сделал бесплатной услугу для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 апреля, 13:13
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Украинцы, которых принудительно вывезли в Российскую Федерацию или Беларусь, смогут бесплатно совершать некоторые звонки
Vodafone сделал бесплатной еще одну услугу
Vodafone сделал бесплатной еще одну услугу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российский агрессор насильно или обманом вывозит людей с временно оккупированных территорий в Россию или Беларусь. Там люди не могут связаться с родственниками и получить определенную помощь. Vodafone сделали для этих людей бесплатными звонки в украинские посольства в некоторых странах мира.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что теперь доступно

Теперь для абонентов Vodafone стали бесплатными звонки из России и Беларуси на номера посольств Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

Те украинцы, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желающие вернуться в Украину, могут бесплатно звонить на номера:

  • посольства Украины в Эстонии +372 6015 835, +372 5887 4477;
  • Латвии +371 2923 9262 (WhatsApp);
  • Беларуси +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber);
  • Грузии +995 595 08 22 88 (WhatsApp);
  • Азербайджане +994 50 255 75 18 (WhatsApp);
  • Казахстане +770 5755 6610 (WhatsApp, Viber);
  • Китае +86 1370 1230647;
  • Армении +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram);
  • Литве +370 5233 0782, +370 6555 0194;
  • Польше +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber) (консульство Украины в Гданьске +48 5834 606 90, +48 6076 543 33);
  • Турции +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Кроме того, принудительно переселенным украинцам оператор ежедневно будет предоставлять 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания и 30 исходящих SMS.

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"ВНИМАНИЕ! В случае невозможности связаться с дипломатическими учреждениями по указанным телефонам (телефонные линии могут быть перегружены из-за большого количества обращений) нужно направить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры. Все обращения будут оперативно и должным образом проработаны", предупредили в компании.

Как украинцам сэкономить на связи

Ранее мы рассказывали, какие акции и скидки предлагаются украинскими мобильными операторами во время войны. Kyivstar, Vodafone и lifecell сделали бесплатными некоторые услуги, а на некоторые ввели скидки.

Подробно об акциях каждого из этих мобильных операторов читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые, и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских переселенцев.

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