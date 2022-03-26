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Вистачить 100 грн? Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 березня, 11:40
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Розповідаємо, за скільки грошей пропонують свої послуги українські мобільні оператори
Деякі тарифи в Україні коштують менше 100 грн
Деякі тарифи в Україні коштують менше 100 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни українські мобільні оператори дозволили своїм клієнтам безкоштовно користуватися деякими послугами, або ж спростили певні умови користування ними. Ми вже розбиралися, які загалом ціни в українських операторів.

Тепер "Сьогодні" розкажуть, які з цих тарифів найдешевші, та що в них пропонують.

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Kyivstar

Найдешевший тариф цього оператора – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Тариф пропонує:

  • 100 МБ мобільного інтернету;
  • коли мегабайти використані, пакет зі 100 МБ коштуватиме 10 грн;
  • не знімаються мегабайти при користуванні соцмережами;
  • безлімітні дзвінки у мережі Kyivstar;
  • 50 SMS по Україні;
  • коли SMS використані, пакет з 10 шт. по Україні коштуватиме 3 грн, а з 10 шт. за кордон – 10 грн.

Vodafone

Найдешевший тариф цього оператора – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. У послугу входять:

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  • 6 ГБ мобільного інтернету;
  • безліміт на десятки застосунків, які саме – можна переглянути за посиланням;
  • 600 хв на дзвінки на всі мережі по Україні;
  • 50 SMS на всі мобільні мережі по Україні.

lifecell

Найдешевший тариф lifecell коштує 70 грн.

До нього входить:

  • 5 ГБ інтернету;
  • 250 хв на всі мобільні номери по Україні, включно із lifecell;
  • коли ці хвилини закінчаться, то автоматично підключається безліміт на дзвінки у lifecell.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Передусім він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

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Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

  • назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;
  • національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;
  • тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном. Читайте і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

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