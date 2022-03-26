Вистачить 100 грн? Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Під час війни українські мобільні оператори дозволили своїм клієнтам безкоштовно користуватися деякими послугами, або ж спростили певні умови користування ними. Ми вже розбиралися, які загалом ціни в українських операторів.
Тепер "Сьогодні" розкажуть, які з цих тарифів найдешевші, та що в них пропонують.
Kyivstar
Найдешевший тариф цього оператора – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.
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Тариф пропонує:
- 100 МБ мобільного інтернету;
- коли мегабайти використані, пакет зі 100 МБ коштуватиме 10 грн;
- не знімаються мегабайти при користуванні соцмережами;
- безлімітні дзвінки у мережі Kyivstar;
- 50 SMS по Україні;
- коли SMS використані, пакет з 10 шт. по Україні коштуватиме 3 грн, а з 10 шт. за кордон – 10 грн.
Vodafone
Найдешевший тариф цього оператора – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. У послугу входять:
- 6 ГБ мобільного інтернету;
- безліміт на десятки застосунків, які саме – можна переглянути за посиланням;
- 600 хв на дзвінки на всі мережі по Україні;
- 50 SMS на всі мобільні мережі по Україні.
lifecell
Найдешевший тариф lifecell коштує 70 грн.
До нього входить:
- 5 ГБ інтернету;
- 250 хв на всі мобільні номери по Україні, включно із lifecell;
- коли ці хвилини закінчаться, то автоматично підключається безліміт на дзвінки у lifecell.
Національний роумінг
Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Передусім він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.
Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:
- назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;
- національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;
- тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.
Також ми розповідали, які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном. Читайте і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.