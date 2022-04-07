Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Ощадбанк запустив нову послугу для українців – кому буде корисною

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 11:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яку нову послугу тепер українці можуть отримати у відділенні Ощадбанку
Ощадбанк запустив ще одну послугу
Ощадбанк запустив ще одну послугу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато людей змушені були покинути дім через небезпеку. Частина українців переміщається в західні області країни, а частина виїжджає за кордон. У сусідні країни можна виїхати як залізницею, так і власним транспортом.

Але для власного авто потрібен страховий поліс – "Зелена карта". Відтепер його можна придбати у відділенні Ощадбанку. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Реклама

Як купити "Зелену карту" в Ощадбанку

Поліс "Зелена карта" потрібен для виїзду за кордон на власному авто. Його можна придбати лише на території України на автомобіль з українською реєстрацією. "Зелена карта" покриває заподіяння шкоди:

  • майну (рухомому і нерухомому) третіх осіб;
  • здоров'ю третіх осіб.

Українські прикордонники можуть не перевірити наявність страхового поліса. Однак якщо ви плануєте перетинати кордони інших країн Шенгенської угоди, наявність поліса можуть перевірити. Якщо такого поліса не буде, то вам загрожують:

  • штраф від 800 євро (25 633 грн) до 1600 євро (51 267 грн);
  • затримання автомобіля;
  • внесення водія до чорного списку, що може призвести до тимчасової заборони в'їзду в країни Шенгенської угоди.

Зазвичай купити "Зелену карту" можна на кордоні, і це коштуватиме дорожче, ніж якщо купити її заздалегідь. Тому Ощадбанк запустив таку послугу. Перевірити, які відділення банку працюють, щоб її отримати, можна за посиланням.

Реклама

Вартість "Зеленої карти" залежить від виду транспортного засобу, країни відвідування та терміну перебування на її території.

Як отримати грошову допомогу для переселенців на картку ПриватБанку

Раніше ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати від держави на картку ПриватБанку.

Щоб гроші прийшли на картку, під час оформлення заяви на отримання фінансової допомоги, потрібно вказати номер рахунку IBAN картки.

Реклама

Цей номер можна отримати онлайн і для цього не потрібно йти до відділення банку. IBAN картки можна знайти у Приват24:

  • зайдіть у "Гаманець"
  • далі потрібно перейти до "Картки" та "Вибір картки"
  • потрібна інформація буде у розділі "Реквізити"

"Сьогодні" також розповідали, скільки українців втратили заробіток під час війни та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти