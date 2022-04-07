АТБ запустил бесплатную доставку – кому доступна услуга

Рассказываем, кто теперь может воспользоваться новой бесплатной доставкой АТБ

Для украинцев запустили еще одну бесплатную услугу во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие украинские компании отменили плату за некоторые услуги, а также помогают украинцам и ВСУ. АТБ объявили о запуске бесплатной доставки срочных гуманитарных посылок "АТБ-почта".

О новой услуге сообщили в пресс-службе компании.

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Что теперь доступно

Услугу "АТБ-почта" создали, поскольку курьерские службы в Украине из-за боевых действий испытывают определенные сложности в работе. Также в некоторых случаях их услуги подорожали.

Бесплатно получить новую услугу смогут те, кто посылают срочные гуманитарные посылки для переселенцев, благотворительных организаций и волонтерских центров в некоторых регионах страны.

По состоянию на 7 апреля срочная доставка гуманитарных посылок осуществляется по направлениям:

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Львов – Одесса;

Львов – Днепр – Харьков;

Одесса – Львов;

Одесса – Днепр – Харьков;

Днепр – Одесса;

Днепр – Львов;

Харьков – Днепр – Одесса;

Харьков – Днепр – Львов.

Как получить услугу

Для того, чтобы воспользоваться услугой "АТБ-почта", нужно заполнить соответствующую форму в сервисе "Обращение организаций" на официальном сайте компании с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".

В пресс-службе подчеркивают, что для бесплатной доставки будут принимаются посылки с ограничениями по размерам и весу: 50см х 50см х 70см, до 30 кг.

"Сільпо" восстановили популярную услугу

Ранее "Сегодня" писали, что "Сільпо" возобновили услугу плановой доставки.

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Услуга предоставляется в следующих городах:

Ужгород;

Каменец-Подольский:

Хмельницкий;

Черновцы;

Львов;

Ивано-Франковск.

Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.

Услуга стоит:

в пределах города – 49 грн;

дальняя доставка – 99 грн.

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