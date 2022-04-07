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АТБ запустил бесплатную доставку – кому доступна услуга

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 13:55
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Рассказываем, кто теперь может воспользоваться новой бесплатной доставкой АТБ
Для украинцев запустили еще одну бесплатную услугу во время войны
Для украинцев запустили еще одну бесплатную услугу во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие украинские компании отменили плату за некоторые услуги, а также помогают украинцам и ВСУ. АТБ объявили о запуске бесплатной доставки срочных гуманитарных посылок "АТБ-почта".

О новой услуге сообщили в пресс-службе компании.

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Что теперь доступно

Услугу "АТБ-почта" создали, поскольку курьерские службы в Украине из-за боевых действий испытывают определенные сложности в работе. Также в некоторых случаях их услуги подорожали.

Бесплатно получить новую услугу смогут те, кто посылают срочные гуманитарные посылки для переселенцев, благотворительных организаций и волонтерских центров в некоторых регионах страны.

По состоянию на 7 апреля срочная доставка гуманитарных посылок осуществляется по направлениям:

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  • Львов – Одесса;
  • Львов – Днепр – Харьков;
  • Одесса – Львов;
  • Одесса – Днепр – Харьков;
  • Днепр – Одесса;
  • Днепр – Львов;
  • Харьков – Днепр – Одесса;
  • Харьков – Днепр – Львов.

Как получить услугу

Для того, чтобы воспользоваться услугой "АТБ-почта", нужно заполнить соответствующую форму в сервисе "Обращение организаций" на официальном сайте компании с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".

В пресс-службе подчеркивают, что для бесплатной доставки будут принимаются посылки с ограничениями по размерам и весу: 50см х 50см х 70см, до 30 кг.

"Сільпо" восстановили популярную услугу

Ранее "Сегодня" писали, что "Сільпо" возобновили услугу плановой доставки.

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Услуга предоставляется в следующих городах:

  • Ужгород;
  • Каменец-Подольский:
  • Хмельницкий;
  • Черновцы;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск.

Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.

Услуга стоит:

  • в пределах города – 49 грн;
  • дальняя доставка – 99 грн.

Также мы рассказывали, какую новую услугу запустил Ощадбанк, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства.

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