АТБ запустил бесплатную доставку – кому доступна услуга

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие украинские компании отменили плату за некоторые услуги, а также помогают украинцам и ВСУ. АТБ объявили о запуске бесплатной доставки срочных гуманитарных посылок "АТБ-почта".
О новой услуге сообщили в пресс-службе компании.
Что теперь доступно
Услугу "АТБ-почта" создали, поскольку курьерские службы в Украине из-за боевых действий испытывают определенные сложности в работе. Также в некоторых случаях их услуги подорожали.
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Бесплатно получить новую услугу смогут те, кто посылают срочные гуманитарные посылки для переселенцев, благотворительных организаций и волонтерских центров в некоторых регионах страны.
По состоянию на 7 апреля срочная доставка гуманитарных посылок осуществляется по направлениям:
- Львов – Одесса;
- Львов – Днепр – Харьков;
- Одесса – Львов;
- Одесса – Днепр – Харьков;
- Днепр – Одесса;
- Днепр – Львов;
- Харьков – Днепр – Одесса;
- Харьков – Днепр – Львов.
Как получить услугу
Для того, чтобы воспользоваться услугой "АТБ-почта", нужно заполнить соответствующую форму в сервисе "Обращение организаций" на официальном сайте компании с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".
В пресс-службе подчеркивают, что для бесплатной доставки будут принимаются посылки с ограничениями по размерам и весу: 50см х 50см х 70см, до 30 кг.
"Сільпо" восстановили популярную услугу
Ранее "Сегодня" писали, что "Сільпо" возобновили услугу плановой доставки.
Услуга предоставляется в следующих городах:
- Ужгород;
- Каменец-Подольский:
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Львов;
- Ивано-Франковск.
Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.
Услуга стоит:
- в пределах города – 49 грн;
- дальняя доставка – 99 грн.
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