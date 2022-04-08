В Україні спростили правила для власників деяких автомобілів – кого стосується нововведення

З початку воєнного стану в Україні для водіїв змінили деякі правила дорожнього руху. Нововведення у ПДР зробили і для українців за кордоном. Тепер Міністерство інфраструктури України спростило та оцифрувало процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень.
Такі зміни вводяться на період дії воєнного стану, заявили у пресслужбі відомства. "Сьогодні" розповідають, що змінилося для українців.
Зміни стосуються усіх видів ліцензій
Із 6 квітня власникам автотранспорту буде простіше отримати ліцензії на:
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- внутрішні перевезення пасажирів автобусами;
- внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
- міжнародні перевезення пасажирів автобусами;
- міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
- міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Тепер для отримання такої ліцензії потрібно зібрати та подати удвічі менше документів, зокрема у вас не вимагатимуть документи про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів. Також тепер не потрібно підтверджувати трирічний досвід роботи.
Крім того, зменшився термін розгляду заявки на отримання ліцензії. Тепер замість 10 днів це відбуватиметься протягом 1-3 днів.
Як подати заявку на отримання ліцензії
Щоб це зробити, потрібно:
- створити електронну заяву у системі "ШЛЯХ" (розділ Ліцензування);
- вказати види господарської діяльності;
- вказати інформацію про транспортні засоби;
- завантажити кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;
- натиснути кнопку "Відправити заяву до ДСБТ".
Система прийому заявок почне працювати з 13 квітня.
Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті.
Безкоштовне розмитнення авто
В Україні набув чинності законопроєкт, який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.
Це означає, що українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи. Такі умови дійсні лише під час воєнного стану.