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Чотири країни змінили правила для біженців — що тепер доступно українцям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 11:00
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Одна з країн взагалі скасувала штрафи за порушення ПДР для авто з українськими номерами
Кожне авто на українських номерах матиме право безкоштовного проїзду
Кожне авто на українських номерах матиме право безкоштовного проїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авто на українських номерах має право на безкоштовний проїзд чотирма країнами Європи. Таке послаблення зробили для наших біженців Польща, Болгарія, Німеччина та Словаччина.

Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

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Коли закінчиться термін дозволів поки невідомо, вони діятимуть доти, доки не відпаде потреба у наданні українцям гуманітарної допомоги.

В додаток до всього, Болгарія скасувала протоколи за порушення правил дорожнього руху українськими автомобілями, що вже відбулися (з 24 лютого).

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