Чотири країни змінили правила для біженців — що тепер доступно українцям

Одна з країн взагалі скасувала штрафи за порушення ПДР для авто з українськими номерами
Кожне авто на українських номерах матиме право безкоштовного проїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Авто на українських номерах має право на безкоштовний проїзд чотирма країнами Європи. Таке послаблення зробили для наших біженців Польща, Болгарія, Німеччина та Словаччина.
Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).
Коли закінчиться термін дозволів поки невідомо, вони діятимуть доти, доки не відпаде потреба у наданні українцям гуманітарної допомоги.
В додаток до всього, Болгарія скасувала протоколи за порушення правил дорожнього руху українськими автомобілями, що вже відбулися (з 24 лютого).