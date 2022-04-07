Чотири країни змінили правила для біженців — що тепер доступно українцям

Кожне авто на українських номерах матиме право безкоштовного проїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авто на українських номерах має право на безкоштовний проїзд чотирма країнами Європи. Таке послаблення зробили для наших біженців Польща, Болгарія, Німеччина та Словаччина.

Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Коли закінчиться термін дозволів поки невідомо, вони діятимуть доти, доки не відпаде потреба у наданні українцям гуманітарної допомоги.

В додаток до всього, Болгарія скасувала протоколи за порушення правил дорожнього руху українськими автомобілями, що вже відбулися (з 24 лютого).

Які види оплати проїзду в Європі?

Оплатити проїзд дороги в Європі можна двома способами:

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віньєткою (абонемент на день, тиждень або місяць). На період 7-10 днів коштуватимуть вони орієнтовно 3-15 євро (96-480 грн);

по кілометражу. Вартість 100 км платних доріг коливається від 2 до 28 євро (64-896 грн). Найдорожче саме в Польщі.

Тож українські переселенці отримують суттєву економію на платних дорогах, що відрізняються своєю швидкістю, а також тим, що вони не проходять через великі населені пункти.

Безкоштовне розмитнення авто

В Україні набув чинності законопроєкт, який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.

Це означає, що українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи, такі умови діятимуть лише під час воєнного стану.

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Однак заплатити певну суму все-таки доведеться, а саме – витрати, які не пов'язані з розмитненням:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% від вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

"Сьогодні" також писали, як зміниться ринок пального зовсім скоро, і розповідали, що треба знати біженцям, які їдуть власним авто до Польщі.