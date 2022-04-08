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В Украине упростили правила для владельцев некоторых автомобилей – кого касается нововведение

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 10:27
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Рассказываем, какие правила изменились для владельцев авто на период действия военного положения в Украине
На период военного положения меняются некоторые правила для автомобилистов
На период военного положения меняются некоторые правила для автомобилистов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине для водителей изменили некоторые правила дорожного движения. Нововведения в ПДД сделали и для украинцев за границей. Теперь Министерство инфраструктуры Украины упростило и оцифровало процедуру получения лицензий на все виды автомобильных перевозок.

Такие изменения вводятся на период действия военного положения, заявили в пресс-службе ведомства. "Сегодня" рассказывают, что изменилось для украинцев.

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Изменения касаются всех видов лицензий

С 6 апреля владельцам автотранспорта будет проще получить лицензии на:

  • внутренние перевозки пассажиров автобусами;
  • внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
  • международные перевозки пассажиров автобусами;
  • международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
  • международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).

Теперь для получения такой лицензии требуется собрать и подать вдвое меньше документов, в частности у вас не потребуют документы о наличии материально-технической базы и наличии договоров. Также теперь не нужно подтверждать трёхлетний опыт работы.

Кроме того, снизился срок рассмотрения заявки на получение лицензии. Теперь вместо 10 дней это будет происходить в течение 1-3 дней.

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Как подать заявку на получение лицензии

Чтобы это сделать нужно:

  • создать электронное заявление в системе "ШЛЯХ" (раздел Лицензирования);
  • указать виды хозяйственной деятельности;
  • указать информацию о транспортных средствах;
  • загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
  • нажать кнопку "Отправить заявление в ДСБТ".

Система приема заявок начнет работу с 13 апреля.

Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.

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Бесплатное растаможивание авто

В Украине вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства.

Это значит, что украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Такие условия действительны только во время военного положения.

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