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Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы – правила и ньюансы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 13:10
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Рассказываем о ньюансах бесплатного растаможивания автомобилей из Европы в Украине
За что все таки придется заплатить при растаможке авто
За что все таки придется заплатить при растаможке авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с апреля вступает в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства.

Это значит, что украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы, пишет "Европейская правда".

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Сразу заметьте, что такие условия будут действовать только во время военного положения. Окончательные детали будут ясны после принятия постановления, но уже сейчас нужно понять некоторые моменты.

Расходы

Вам все же придется заплатить определенную сумму, а именно – расходы, не связанные с растаможкой:

  • взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;
  • регистрация – 190,15 грн;
  • бланк свидетельства – 114 грн;
  • номерные знаки – 135 грн.

Выезд за границу

В Украине сейчас запрещено выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением многодетных родителей и одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми.

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Это значит, что выехать за границу для покупки авто могут преимущественно женщины, однако приобрести машину можно и не покидая страну. За вас это может сделать доверенное лицо, на которое выписан нотариально заверенный документ.

"Сейчас наш работник находится в Польше, где мы покупаем машины для армии, а затем начнем "пригонять" авто без растаможки. Машины мы привозим на эвакуаторе к границе, а оттуда – либо на другой эвакуатор, либо на автовоз", – отметили в компании Комисс Auto.

Это еще один вариант, но за такие услуги придется заплатить от 400 до 1000 долларов.

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Происхождение автомобиля

Место нахождения вашего авто также имеет значение, поскольку из-за заблокированного морского сообщения не позволяет доставить автомобили из США, Кореи или Грузии.

"Если вы импортируете авто из США в страны ЕС, возникает обязательство оплатить платежи в соответствии с законодательством страны-члена ЕС. Поэтому рекомендуем ввозить автомобили транзитом для пересечения границы с Украиной с последующим таможенным оформлением", – отметила руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Вита Мирошниченко.

Поэтому оптимальным и рациональным решением является авторынок Евросоюза, поскольку это уменьшит ваши расходы и сохранит время.

Таможня за 15 минут

Раньше мы рассказывали, что в Украине по-новому заработает Таможенная служба и будут упрощены все возможные процедуры.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на таможне теперь не будет никаких бумаг и она будет работать по декларативному принципу.

То есть без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей, а желающие остаться на общей системе могут оформить все бумаги за 15 минут.

"Сегодня" также писали, как изменится рынок топлива совсем скоро и рассказывали, что нужно знать беженцам, которые едут на собственном автомобиле в Польшу.

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