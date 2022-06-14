Українські права отримали статус європейських — як обміняти посвідчення

Розповідаємо, як українці можуть отримати посвідчення водія європейського зразка

Сервісні центри МВС залучають європейський досвід / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Відтепер українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу. Обміняти свої старі права можна з легкістю у сервісних центрах МВС.

Про це інформує МВС України.

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Адаптація до європейських стандартів виражається в таких змінах:

замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені;

у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Як обміняти своє посвідчення?

Обміняти своє старе посвідчення можна у сервісних центрах МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно мати:

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паспорт;

копію ІПН;

посвідчення водія.

Розмитнення в "Дії"

Якщо в Україні найближчим часом дозволять розмитнення легкових атомобілів онлайн, то кожен українець зможе подати декларацію та зробити всі платежі в застосунку "Дія".

Яким чином можна буде провести процедуру? Поки самих текстів законопроєктів не оприлюднено, уряд надав лише деякі деталі:

у "Дії" потрібно буде ввести VIN-код авто, тоді система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;

власнику машини; розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля : обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;

: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність; після розмитнення в "Дії" можна буде і зареєструвати авто, на подачу документів потрібно не більше 5 хвилин.

Раніше ми розповідали, як в Польщі придбати автомобілі до 2000 євро, а також писали, які зміни чекають українців в Європі.