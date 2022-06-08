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Гниют прямо на глазах! Какие автомобили в первую очередь подвергаются коррозии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 12:15
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Рассказываем, какие марки автомобилей в первую очередь постигнет главная проблема – ржавчина
Ржавчина делает кузов автомобиля дырявым
Ржавчина делает кузов автомобиля дырявым / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ржавчина — одна из главных проблем некоторых автомобилей, ведь она делает кузов в буквальном смысле дырявым. Недобросовестные производители, пытаясь сэкономить, иногда используют более дешевые и менее качественные материалы, что, собственно, и побуждает к образованию ржавчины на новых транспортных средствах.

Когда это касается автомобилей, которым более 20 лет, это никого не удивит, но бывает ржавчина покрывает недавно приобретенные автомобили. Аutounited подготовил список таких марок.

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Mazda 6 II

Обычно (как и у первого, так и у второго поколения) владельцы автомобиля сталкиваются с коррозией в следующих местах:

  1. Задние крылья — обычно в этом месте появляется сначала рудный налет.
  2. Передние крылья – в этом случае коррозия атакует слияние крыла с порогом.
  3. Крыша – мелкие камни, галька, ударяясь о слишком тонкую краску кузова, вызывают микроповреждение. Затем вода, реагирующая с металлом, становится причиной появления ржавчины.

Renault Logan

Производитель модели использовал старинную дешевую технику Renault, для того чтобы снизить себестоимость автомобилей. Чаще коррозия встречается в следующих местах:

  1. Ходовая часть – в крайних случаях это может быть опасно, потому что, например, могут заржаветь даже задние амортизаторы.
  2. Кузов – обычно сначала ржавеющие места вокруг заливной горловины под крышкой бензобака.
  3. Подкапотное пространство – одно из самых трудных для ремонта мест. В некоторых случаях, чтобы остановить ржавчину под капотом, придется вывешивать двигатель.

Hyundai i30 I

Отзывы владельцев автомобилей свидетельствуют, что эта модель действительно подвержена коррозии, речь идет об автомобилях с 2010 или 2011 года выпуска.

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В этих местах обычно появляется коррозия:

  1. Крышка багажника – ржавчина обычно появляется вокруг 3-го стоп-сигнала и по краям щитка, а также рядом с номерным знаком.
  2. Дверь передняя и задняя – коррозия часто образуется под прокладками и на соединениях. Также ржавчину можно найти внизу двери, по краям.
  3. Пороги и шасси – в дополнение к коррозии, появляющейся на порогах и закрытых профилях, она также появляется на компонентах шасси.

Geely Emgrand X7

Китайский кроссовер Geely Emgrand X7 первого поколения ржавеет уже через год.

Речь идет именно о моделях 2011-2013 годов.

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WOG сменила лимиты на бензин

С 3 июня на WOG бензин продают по новым правилам.

Для всех клиентов, желающих купить горючее, все еще нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить топливо можно с такими условиями:

  • 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
  • 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
  • 40 литров в сутки – при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – пояснили в компании.

Важно, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено.

Напомним, что со 2 июня сеть UPG также изменила правила отпуска горючего.

Раньше мы рассказывали, какое авто можно приобрести в Польше до 2 тыс. евро.

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