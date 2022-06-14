Украинские права получили статус европейских — как обменять удостоверения

Отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно легко в сервисных центрах МВД.
Об этом информирует МВД Украины.
Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:
- вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;
- в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Как обменять свое удостоверение?
Обменять свое старое удостоверение можно в сервисных центрах МВД.
Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:
- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.
Растаможка в "Дії"
Если в Украине в ближайшее время разрешат растаможку легковых автомобилей онлайн, то каждый украинец сможет подать декларацию и провести все платежи в приложении "Дія".
Каким образом можно провести процедуру? Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:
- в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;
- размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристикой автомобиля : объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;
- после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.
Раньше мы рассказывали, как в Польше купить автомобили до 2000 евро, а также писали, какие изменения ждут украинцев в Европе.