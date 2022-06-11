Розмитнення в "Дії": як українцям правильно зареєструвати автомобіль

Розповідаємо, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль з допомогою "Дії"
Завдяки цифровізації всіх процесів в Україні зникає можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні
Якщо в Україні найближчим часом дозволять розмитнення легкових атомобілів онлайн, то кожен українець зможе подати декларацію та зробити всі платежі в застосунку "Дія".
Як повідомляють в Уряді, незабаром відповідні законопроєкти винесуть на розгляд парламенту.
Яким чином можна буде провести процедуру? Поки самих текстів законопроєктів не оприлюднено, Уряд надав лише деякі деталі:
- у "Дії" потрібно буде ввести VIN-код авто, тоді система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити
власнику машини;
- розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля
: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;
- після розмитнення в "Дії" можна буде і зареєструвати авто,
на подачу документів потрібно не більше 5 хвилин.