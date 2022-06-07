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Дешево и сердито: как украинцам приобрести авто в Польше до 2 тыс. евро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 18:51
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Рассказываем, какие варианты автомобилей в Польше предлагают их владельцы по такой цене
До 2 тыс. евро есть возможность приобрести довольно неплохие автомобили
До 2 тыс. евро есть возможность приобрести довольно неплохие автомобили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Со времени отмены пошлин на авто (уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины) украинцы ввезли в государство более 111 тыс. поддержанных машин. Большинство и сейчас интересуется приобретением недорогих автомобилей, особенно украинской армии.

"Сегодня" расскажет вам, какие автомобили можно приобрести по цене до 2000 евро (до 62,6 тыс. грн).

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Подобрали мы для вас пять актуальных предложений на сайте www.ooyyo.com, где учитывая характеристики автомобилей, место их расположения и цену, можно выбрать недорогое транспортное средство.

Suzuki Ignis 1.5 2004 года

Пробег автомобиля указан 214,7 тыс. км, на бензине, с ручной коробкой передач. Стоимость таковой 1852 евро (57,9 тыс. грн).

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Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Audi A4 1.9 TDI 1998 года

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Пробег автомобиля указан 324 тыс. км, на дизеле, с ручной коробкой передач. Стоимость таковой 1000 евро (31,3 тыс. грн).

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Lancia Ypsilon 1.4 2005 года

Пробег автомобиля указан 223 тыс. км, на бензине, с ручной коробкой передач. Стоимость таковой 1852 евро (60,6 тыс. грн).

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Chrysler Stratus 2.5 1999 года.

Пробег кабриолета указан 200 тыс. км, на бензине, с автоматической коробкой передач. Стоимость таковой 1939 евро (57,9 тыс. грн).

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Opel Meriva 1.3 CDTi 2006 года

Пробег автомобиля указан 326 тыс. км, на бензине, с ручной коробкой передач. Стоимость таковой 1830 евро (57,2 тыс. грн).

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Вариант автомобиля
Вариант автомобиля / Фото: скриншот

Ценовые всплески на бензин в Польше

Пока на украинских АЗС относительное "затишье" с ценами, польский рынок переживает большие ценовые всплески. В начале июня стоимость некоторых видов бензина побила рекорды.

Например, по состоянию на 6 июня средняя стоимость горючего в Польше была такова:

  • А-95 – 7,76 злотых (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотых (57,12 грн);
  • дизтопливо – 8,37 злотых (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

А 5 июня цена А-95 бензина составила 7,69 злотых (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотых (56,39 грн).

Как писали "Сегодня", такой рост стоимости бензина обусловлен тем, что Польша отказалась от российской нефти.

"Сегодня" также писали, какие авто из Европы выбирают украинцы в последнее время.

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