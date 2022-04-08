Скинуть у ціні тисячі доларів – які авто скоро подешевшають в Україні

Розповідаємо, які авто подешевшають насамперед через зміни правил розмитнення

Які авто подорожчають через митні зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні найближчим часом помітно подешевшають автомобілі, насамперед це стосується мікроавтобусів та мінівенів.

Про це повідомляє спеціалізований сайт AutoRia.

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Вся справа в тому, що в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

На думку експертів, в Україні мікроавтобуси та мінівени випуску від 2010 року подешевшають від 4 до 8 тис. дол.

Найсильніше в ціні має впасти Fiat Ducato на 8 тис. доларів до позначки у 5,9 тис. доларів.

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Також подешевшати можуть:

Renault Master – на 5 тис. дол. до 6 тис. дол;

Opel Vivaro – на 3,7 тис. дол. до 6,3 тис. дол;

Також подешевшають легкові автомобілі 2000 – 2018 років випуску, в середньому зниженні ціни складе 1800 – 3900 доларів.

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Безкоштовна розмитнення

Не дивлячись на скасування більшості внесків та податків, заплатити за розмитнення під час воєнного часу все ж таки доведеться. Точніше за витрати, не пов'язані з розмитненням:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Ускладнює всю процедуру те, що в Україні зараз заборонено виїжджати за кордон практично всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що зайнятися цією процедурою зможуть переважно жінки або доведеться звертатися до платних послуг.

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