Сбросят в цене тысячи долларов – какие авто скоро подешевеют в Украине

Рассказываем, какие авто подешевеют в первую очередь из-за изменений правил растаможки

Какие авто подорожают из-за таможенных изменений / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшее время заметно подешевеют автомобили, в первую очередь это касается микроавтобусов и минивэнов.

Об этом сообщает специализированный сайт AutoRia.

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Все дело в том, что в Украине вступил в силу закон №7190П, который на время военного положения отменяет таможенные пошлины, НДС и акциз на растаможку автомобилей.

По мнению экспертов, в Украине б\у микроавтобусы и минивэны выпуска от 2010 года подешевеют от 4 до 8 тыс. долларов.

Сильнее всего в цене должен упасть Fiat Ducato на 8 тыс. долларов до отметки в 5,9 тыс. долларов.

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Также подешеветь могут:

Renault Master – на 5 тыс. долл. до 6 тыс. долл;

Opel Vivaro – на 3,7 тыс. долл. до 6,3 тыс. долл;

Также подешевеют легковые автомобили 2000 – 2018 годов выпуска, в среднем снижении цены составит 1800 – 3900 долларов.

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Бесплатная растаможка

Не смотря на отмену большинства взносов и налогов, заплатить за растаможку во время военного времени все же придется. Вернее за расходы, не связанные с растаможкой:

взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;

регистрация – 190,15 грн;

бланк свидетельства – 114 грн;

номерные знаки – 135 грн.

Усложняет всю процедуру то, что в Украине сейчас запрещено выезжать за границу практически всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Это означает, что заняться этой процедурой смогут преимущественно женщины или придется обращаться к платным услугам.

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