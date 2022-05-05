ОККО знову змінили умови щодо бензину: що чекає водіїв на заправках

Розповідаємо, скільки тепер українці зможуть купити пального на заправках мережі ОККО

Обмеження на купівлю бензину в ОККО змінилися / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через дефіцит бензину в Україні мережі АЗС змушені були вводити обмеження на купівлю бензину. Тепер ці правила поступово послаблюються.

Зокрема, про такі зміни повідомила пресслужба компанії ОККО.

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Скільки бензину тепер можна купити

Клієнти, які мають картку Fishka, могли заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 10 л в одне авто. Тепер вони можуть отримати від 15 літрів.

Однак для власників такої картки ліміти різні, вони можуть бути від 15, 20 та 30 літрів, що точно можна дізнатися у спеціальному застосунку.

А от якщо раніше клієнти без картки Fishka могли заправитись, то тепер це неможливо.

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"Для наших гостей, які Fishka не мають, велике прохання зареєструватися та оформити її. Відпуск пального без картки Fishka від сьогодні припинено. Швидко оформити картку перед візитом до нас просто: встановлюйте мобільний застосунок", – йдеться у повідомленні.

Також важливо, що ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби тричы, але не раніше ніж через 3 години.

"Що стосується бензину А-95 та ДП – ту все без змін. Як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ, за паливними картками і талонами. На автогаз – обмежень нема", – додали в компанії.

Дефіцит пального в країні

Раніше ми писали, що обмеження встановили і в мережі WOG.

"З 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому для клієнтів скасували обмеження відпуску в каністри. В компанії додали, що такий вимушений крок дозволить забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

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Також ми розповідали, що поки бензин на АЗС купити проблематично, обсяги продажу автогазу в деяких мережах зросли на 70-80%.

Основні причини такі: брак бензину на АЗС та спричинений цим ажіотажний попит. У мережах АЗС розповідають, що зараз клієнти не обирають, чим саме заправлятися. Оскільки з бензином проблеми великі, а з газом ситуація значно краща, водії, очевидно, купують газ.

Що іще призвело до такого буму, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як дурять українців під час паливної кризи, та що пообіцяли у ВР щодо дефіциту пального.