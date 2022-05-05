ОККО снова изменили условия по бензину: что ждет водителей на заправках

Рассказываем, сколько теперь украинцы смогут купить горючего на заправках сети ОККО

Ограничения на покупку бензина у ОККО изменились / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за дефицита бензина в Украине сети АЗС вынуждены были вводить ограничения на покупку бензина. Теперь эти правила постепенно ослабляются.

В частности, о таких изменениях сообщила пресс-служба компании ОККО.

Реклама

Сколько бензина теперь можно купить

Клиенты, имеющие карту Fishka, могли заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 10 л в одно авто. Теперь они могут получить от 15 л.

Однако для владельцев такой карты лимиты разные, они могут быть от 15, 20 и 30 литров, что точно можно узнать в специальном приложении.

А вот если раньше клиенты без карты Fishka могли заправиться, то теперь это невозможно.

Реклама

"Для наших гостей, у которых нет Fishka, большая просьба зарегистрироваться и оформить ее. Отпуск горючего без карты Fishka с сегодняшнего дня прекращен. Быстро оформить карту перед визитом к нам просто: устанавливайте мобильное приложение", – говорится в сообщении.

Также важно, что предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

"Что касается бензина А-95 и ДП – то все без изменений. По-прежнему заправляем данными видами топлива критическую инфраструктуру, ВСУ по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет", – добавили в компании.

Дефицит горючего в стране

Ранее мы писали, что ограничения установили и в сети WOG.

"С 29.04 вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении прессслужбы.

При этом для клиентов было отменено ограничение отпуска в канистры. В компании добавили, что такой вынужденный шаг позволит обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автомобильных защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

Реклама

Также мы рассказывали, что пока бензин на АЗС купить проблематично, объем продаж автогаза в некоторых сетях вырос на 70-80%.

Основные причины таковы: нехватка бензина на АЗС и вызванный этим ажиотажный спрос. В сетях АЗС рассказывают, что сейчас клиенты не выбирают, чем заправляться. Поскольку с бензином проблемы большие, а с газом ситуация гораздо лучше, водители, очевидно, покупают газ.

Что еще привело к такому буму, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как обманывают украинцев во время топливного кризиса, и что пообещали в ВР относительно дефицита горючего.