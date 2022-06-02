На UPG нові правила: скільки бензину тепер можна купити

Розповідаємо, як мережа АЗС змінила ліміти на купівлю пального

Скільки бензину можна купити на UPG / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бензинова криза в Україні все ще триває, різні види пального постійно дорожчають, а АЗС поки не скасовують обмеження на його відпуск. Однак час від часу від різних мереж з'являються оновлення.

З 2 червня нові правила діють на заправках UPG. У пресслужбі розповіли, скільки бензину тепер можна купити.

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Як змінилися ліміти

Отже, UPG оновила обмеження для приватних осіб. Тепер умови такі:

якщо клієнт відсканує бонусну карту UPGgood, то зможе купити 40 літрів будь-якого виду пального ;

; якщо картки нема, то йому доступно лише 10 літрів.

Трохи інші правила встановили на автогаз. Тепер вони такі:

зі скануванням бонусної карти UPGgood ліміту на купівлю автогазу нема ;

; без сканування купити можна лише 10 літрів.

А от для юридичних осіб і ФОП умови не змінились.

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"Для швидшого обслуговування радимо завантажити та зареєструвати застосунок UPG перед виїздом на АЗК", – додали у пресслужбі.

Які обмеження на інших АЗС

Раніше ми розповідали, що на заправках ОККО клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 15 літрів у одне авто. Але клієнти без картки Fishka заправитись не можуть.

Крім того, такий ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

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Читайте також про те, які обмеження діють на інших АЗС.

"Сьогодні" також пояснювали, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою, і що буде після відкриття заправок "Нафтогазу".