Ажіотаж штовхає ціни – скільки бензину насправді привозять на АЗС

Розповідаємо, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою

Українці самі утворюють дефіцит бензину / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Стрибок цін на бензин, який зараз спостерігається на українських заправках, це наслідок не лише дефіциту, а й ажіотажного попиту.

Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі "Радіо НВ".

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"Якщо підсумувати все, що постачають до Києва, це не дуже відрізняється від довоєнного рівня. Тобто пального везуть багато, але таке враження, що воно йде в суху землю, тому що люди ... Ми бачимо цей приватний транспорт – і кожна машина з каністрою. І саме тому не вдається так швидко ліквідувати той дефіцит", – розповів Куюн.

Експерт наголосив, що безліч водіїв стоять у кілометрових чергах на АЗС насправді не маючи критичної потреби в пальному. За словами Куюна, такі захмарні ціни на заправках – це вже наслідок високого попиту.

"Зараз ми 52, 58, 60 грн за літр бачимо в ключових мережах. Це вже реакція на високий попит, і я не знаю, можливо, це – не кінцевий рівень, можливо, вона буде ще вищою для того, щоб і далі намагатися побороти цей ажіотажний попит", – розповів він.

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Що відбувається з цінами

Раніше ми розповідали, що вартість пального в Україні не падає, але й не росте. Фактично ціни "заморозили" на ключових АЗС, але бензину і дизелю більше не стало.

Наприклад у мережі заправок KLO продають лише автогаз. За літр цього виду пального водіям доведеться заплатити 42,99 грн.

На Shell можна заправитись бензином, дизелем та автогазом. Літр А-95 коштує 50,99 грн, а за літр дизелю доведеться заплатити 56,99 грн, за автогаз просять 40,99 грн.

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Детальніше про те, що можна знайти на інших українських АЗС, дивіться в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогазу" віддадуть деякі заправки для створення національної мережі АЗС і розповідали, яке правило скасували для водіїв на літо.