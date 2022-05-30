АЗС заморозили ціни на пальне: які розцінки на KLO, Shell, UPG і "БРСМ-Нафта"

Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз у мережах заправок 30 травня

Коротко про ціни на АЗС 30 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоч пальне в мережах АЗС по Україні наразі не падає в ціні, але й здорожчання, схоже, вдається поки що стримувати.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки продають бензин, дизель і автогаз на українських заправках 30 травня.

Реклама

KLO

У мережі заправок KLO, якщо вірити наявній інформації, продають лише автогаз. За літр цього виду пального водіям доведеться заплатити 42,99 грн – таку цінову пропозицію на АЗС втримують майже тиждень.

Водночас дизель та бензин А-95+, який був у наявності ще тиждень тому, зараз в дефіциті. Раніше його збували за 58 грн/л та 52 грн/л відповідно.

Shell

На Shell можна заправитись бензином, дизелем та автогазом. Літр А-95 оцінюють на рівні 50,99 грн. За літр дизелю доведеться заплатити 56,99 грн, а за автогаз – 40,99 грн.

Реклама

Ціни на дизель та бензин втримують позиції уже тиждень. Водночас автогаз з’явився на заправці 28 травня і відтоді вартість не змінювалась.

UPG

На заправках UPG водіям також пропонують різні види пального. Літр бензину А-95 коштує 48,9 грн, дизелю – 56 грн. Ціна на автогаз сягає 34 грн/л.

Вартість бензину втримує стабільну позначку упродовж семи днів. Дизель у мережу завезли 26 травня й відтоді продають за тією ж ціною, автогаз не змінював ціну з 28 травня.

Реклама

БРСМ-Нафта

На АЗС БРСМ-Нафта можна купити бензин А-92 за ціною 49,99 грн за літр. Літр дизелю збувають за 54,99 грн, автогаз реалізують за 41,74 грн/л.

На дизель ціни не змінювали вже понад тиждень, водночас автогаз подорожчав 28 травня. Якщо 26 травня його можна було купити за 41,36 грн/л, то за два дні вартість підскочила до 41,74 грн/л.

Упродовж тижня найбільших коливань у мережі зазнали ціни на А-92. Цей вид бензину ще 24 травня продавали за 47,99 грн/л, а з 26 травня його почали збувати за 49,99 грн/л. Відтоді вартість не змінювалась.

Ціни по Україні

Загалом по Україні продають бензин А-95+ за середньою ціною 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Вартість А-92 становить 49,44 грн/л у середньому.

Дизель реалізують за середньою ціною 56,3 грн/л, а літр автогазу можна купити за 40,31 грн. Після 24 травня різких цінових стрибків на бензин не було, а ось вартість автогазу – це суцільні "американські гірки", однак здебільшого вгору.

Ціни на АЗС 30 травня / Фото: auto.ria.com

Національна мережа АЗС

В Україні вирішили передати "Нафтогазу" деякі автозаправні станції та створити національну мережу АЗС. Триває юридичний процес передання компанії орієнтовно 140 заправок.

Для створення національної мережі використають АЗС, які раніше належали російським власникам. Така процедура займе певний час, але в перспективі може створити певну конкуренцію на ринку пального.

За нормальних умов, частка держави має бути меншою. Однак зараз, коли виникла недобросовісна конкуренція на ринку, вирішили у такий спосіб втихомирити жадібних трейдерів.

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Дізнайтеся також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.