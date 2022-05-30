АЗС заморозили цены на топливо: какие расценки на KLO, Shell, UPG и "БРСМ-Нафта"

Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз в сетях заправок 30 мая

Кратко о ценах на АЗС 30 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хоть топливо в сетях АЗС по Украине пока не падает в цене, но и удорожание, похоже, удается пока сдерживать.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько продают бензин, дизель и автогаз на украинских заправках 30 мая.

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KLO

В сети заправок KLO, если верить имеющейся информации, продают только автогаз. За литр этого вида горючего водителям придется заплатить 42,99 грн – такое ценовое предложение на АЗС удерживают почти неделю.

В то же время, дизель и бензин А-95+, который был в наличии еще неделю назад, сейчас в дефиците. Ранее его сбывали по 58 грн/л и 52 грн/л соответственно.

Shell

На Shell можно заправиться бензином, дизелем и автогазом. Литр А-95 оценивают на уровне 50,99 грн. За литр дизеля придется заплатить 56,99 грн, а за автогаз – 40,99 грн.

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Цены на дизель и бензин удерживают позиции уже неделю. В то же время, автогаз появился на заправке 28 мая и с тех пор стоимость не изменялась.

UPG

На заправках UPG водителям также предлагают разные виды горючего. Литр бензина А-95 стоит 48,9 грн, дизеля – 56 грн. Цена на автогаз достигает 34 грн/л.

Стоимость бензина удерживает стабильную отметку в течение семи дней. Дизель в сеть завезли 26 мая и с тех пор продают по той же цене, автогаз не менял цену с 28 мая.

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БРСМ-Нефть

На АЗС БРСМ-Нефть можно купить бензин А-92 по цене 49,99 грн/литр. Литр дизеля сбывают по 54,99 грн, автогаз реализуют за 41,74 грн/л.

На дизель цены не меняли уже больше недели, в то же время автогаз подорожал 28 мая. Если 26 мая его можно было купить за 41,36 грн/л, то через два дня стоимость подскочила до 41,74 грн/л.

В течение недели наибольшие колебания в сети претерпели цены на А-92. Этот вид бензина еще 24 мая продавали по 47,99 грн/л, а с 26 мая его начали сбывать за 49,99 грн/л. С тех пор стоимость не изменялась.

Цены по Украине

В целом по Украине продают бензин А-95+ по средней цене 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Стоимость А-92 составляет 49,44 грн/л в среднем.

Дизель реализуют по средней цене 56,3 грн/л, а литр автогаза купить за 40,31 грн. После 24 мая резких ценовых скачков на бензин не было, а вот стоимость автогаза – это сплошные "американские горки", однако большей частью вверх.

Цены на АЗС 30 мая / Фото: auto.ria.com

Национальная сеть АЗС

В Украине решили передать "Нефтегазу" некоторые автозаправочные станции и создать национальную сеть АЗС. Продолжается юридический процесс передачи компании ориентировочно 140 заправок.

Для создания национальной сети используют АЗС, ранее принадлежавшие российским владельцам. Такая процедура займет время, но в перспективе может создать определенную конкуренцию на рынке горючего.

При нормальных условиях доля государства должна быть меньше. Однако сейчас, когда возникла недобросовестная конкуренция на рынке, решили таким образом усмирить алчных трейдеров.

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Узнайте также что такое бензин M95, так заинтересовавший интернет-пользователей, и где его купить в Украине.