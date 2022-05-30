Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

АЗС заморозили цены на топливо: какие расценки на KLO, Shell, UPG и "БРСМ-Нафта"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 18:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз в сетях заправок 30 мая
Кратко о ценах на АЗС 30 мая
Кратко о ценах на АЗС 30 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хоть топливо в сетях АЗС по Украине пока не падает в цене, но и удорожание, похоже, удается пока сдерживать.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько продают бензин, дизель и автогаз на украинских заправках 30 мая.

Реклама

KLO

В сети заправок KLO, если верить имеющейся информации, продают только автогаз. За литр этого вида горючего водителям придется заплатить 42,99 грн – такое ценовое предложение на АЗС удерживают почти неделю.

В то же время, дизель и бензин А-95+, который был в наличии еще неделю назад, сейчас в дефиците. Ранее его сбывали по 58 грн/л и 52 грн/л соответственно.

Shell

На Shell можно заправиться бензином, дизелем и автогазом. Литр А-95 оценивают на уровне 50,99 грн. За литр дизеля придется заплатить 56,99 грн, а за автогаз – 40,99 грн.

Реклама

Цены на дизель и бензин удерживают позиции уже неделю. В то же время, автогаз появился на заправке 28 мая и с тех пор стоимость не изменялась.

UPG

На заправках UPG водителям также предлагают разные виды горючего. Литр бензина А-95 стоит 48,9 грн, дизеля – 56 грн. Цена на автогаз достигает 34 грн/л.

Стоимость бензина удерживает стабильную отметку в течение семи дней. Дизель в сеть завезли 26 мая и с тех пор продают по той же цене, автогаз не менял цену с 28 мая.

Реклама

БРСМ-Нефть

На АЗС БРСМ-Нефть можно купить бензин А-92 по цене 49,99 грн/литр. Литр дизеля сбывают по 54,99 грн, автогаз реализуют за 41,74 грн/л.

На дизель цены не меняли уже больше недели, в то же время автогаз подорожал 28 мая. Если 26 мая его можно было купить за 41,36 грн/л, то через два дня стоимость подскочила до 41,74 грн/л.

В течение недели наибольшие колебания в сети претерпели цены на А-92. Этот вид бензина еще 24 мая продавали по 47,99 грн/л, а с 26 мая его начали сбывать за 49,99 грн/л. С тех пор стоимость не изменялась.

Цены по Украине

В целом по Украине продают бензин А-95+ по средней цене 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Стоимость А-92 составляет 49,44 грн/л в среднем.

Дизель реализуют по средней цене 56,3 грн/л, а литр автогаза купить за 40,31 грн. После 24 мая резких ценовых скачков на бензин не было, а вот стоимость автогаза – это сплошные "американские горки", однако большей частью вверх.

Цены на АЗС 30 мая
Цены на АЗС 30 мая / Фото: auto.ria.com

Национальная сеть АЗС

В Украине решили передать "Нефтегазу" некоторые автозаправочные станции и создать национальную сеть АЗС. Продолжается юридический процесс передачи компании ориентировочно 140 заправок.

Для создания национальной сети используют АЗС, ранее принадлежавшие российским владельцам. Такая процедура займет время, но в перспективе может создать определенную конкуренцию на рынке горючего.

При нормальных условиях доля государства должна быть меньше. Однако сейчас, когда возникла недобросовестная конкуренция на рынке, решили таким образом усмирить алчных трейдеров.

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Узнайте также что такое бензин M95, так заинтересовавший интернет-пользователей, и где его купить в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30492.42

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1897.32

Litecoin (LTC)

66.36

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять