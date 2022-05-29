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Автогаз никак не подешевеет: почем продают топливо на АЗС ОККО, WOG, Авиас и Укрнефть

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 мая, 18:02
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Рассказываем об актуальных ценах в сетях АЗС по Украине 29 мая
Кратко о ценах на заправках 29 мая
Кратко о ценах на заправках 29 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На выходных ситуация с ценами на рынке топлива, похоже стабилизировалось. Однако ожидать удешевления водителям не приходится.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать сколько стоит бензин, дизель и автогаз в сетях украинских АЗС.

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ОККО

На заправках ОККО продают бензин А-95 по 52 грн/л. Чуть дешевле – по 51 грн – оценивают литр обычного А-95, а за А-92 придется заплатить 50 грн. Дизельное топливо стоит 57 грн/л, автогаз сбывают по цене 39,99 грн/л.

Цены удерживают позиции уже неделю, а стоимость автогаза в последний раз поднималась 26 мая.

WOG

В сети WOG есть только по одному виду горючего. В частности, литр А-95 продают по 51 грн, дизель – за 57 грн, а автогаз – за 41 грн.

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Бензина А-95+, если верить ресурсу, нет в наличии с начала недели, автогаз появился несколько дней назад. В то же время, цены за последние семь дней не повышали.

Авиас

На АЗС Авиас продают все кроме А-95+. Литр обычного А-95 стоит 50 грн, А-92 – 49 грн. Дизель оценивается на уровне 55 грн/л, автогаз – 39,91 грн/л.

В последний раз цены на разные виды бензина в этой сети претерпели изменения 24 мая, когда резко подорожало все на 6-9 гривен. Стоимость автогаза 28 мая выросла с 38,36 до 39,91 грн за литр.

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Укрнефть

Аналогичная ситуация на заправках Укрнафты. Литр А-95 продается за 50 грн, А-92 – за 49 грн. Литр дизеля можно купить за 55 грн, автогаза – за 39,95 грн.

Существенный рост цен в сети был 24 мая, когда все виды бензина и дизель подорожали на 4-13 грн. А через несколько дней, 26 мая, резко подорожал дефицитный автогаз – цена выросла с 38,4 до 39,95 грн за литр.

Цены по Украине

В целом по Украине продается бензин А-95+ по средней цене 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Стоимость А-92 составляет 49,44 грн/л, в среднем.

Дизель реализуют по средней цене 56,3 грн/л, а литр автогаза можно купить, в среднем, за 40,31 грн. После 24 мая резких ценовых скачков на бензин не было, а вот стоимость автогаза – это сплошные "американские горки", однако в основном только вверх.

Цены на АЗС 29 мая
Цены на АЗС 29 мая / Фото: auto.ria.com

Ждать 100 грн за литр?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива В ближайшее время. По его словам, отмена госрегулирования цен на горючее была ошибкой.

Сейчас компании ничего не сдерживает – ни налог, ни контроль качества продукции, поэтому цены могут прыгнуть в небо и 100 грн/л могут стать реальностью. Конкуренции на рынке также нет, поскольку сейчас закупки осуществляются из одного источника и ввозятся через западную границу.

Ожидаемо, больше и спекуляций в розничных сетях – это торговля вне кассовых аппаратов, разбавление продукции, реализация фейковых талонов и многое другое. В то же время, подорожание горючего повлияет и на стоимость продуктов и общественных перевозок.

Раньше мы также писали, каких мошеннических схем на заправках нужно остерегаться украинцам, а также что такое бензин M95, так заинтересовавшего интернет-пользователей, и где его купить в Украине.

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