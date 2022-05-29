Автогаз ніяк не здешевшає: за скільки продають пальне на АЗС ОККО, WOG, Авіас і Укрнафта

Розповідаємо про актуальні ціни в мережах АЗС по Україні 29 травня

Коротко про ціни на заправках 29 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На вихідних ситуація з цінами на ринку пального, схоже стабілізувалася. Однак очікувати на здешевшання водіям не доводиться.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, скільки коштує бензин, дизель і автогаз в мережах українських АЗС.

Реклама

ОККО

На заправках ОККО продають бензин А-95+ по 52 грн/л. Трохи дешевше – у 51 грн – оцінюють літр звичайного А-95, а за А-92 доведеться заплатити 50 грн. Дизельне пальне коштує 57 грн/л, автогаз збувають за ціною 39,99 грн/л.

Ціни втримують позиції уже тиждень, а вартість автогазу востаннє підіймали 26 травня.

WOG

У мережі WOG у наявності є лише по одному виду пального. Зокрема літр А-95 продають по 51 грн, дизель – за 57 грн, а автогаз – за 41 грн.

Реклама

Бензину А-95+, якщо вірити ресурсу, немає у наявності від початку тижня, автогаз з’явився кілька днів тому. Водночас ціни за останні сім днів не підвищували.

Авіас

На АЗС Авіас продають все, крім А-95+. Літр звичайного А-95 коштує 50 грн, А-92 – 49 грн. Дизель оцінюють на рівні 55 грн/л, автогаз – 39,91 грн/л.

Востаннє ціни на різні види бензину в цій мережі зазнали змін 24 травня, коли різко подорожало все на 6-9 гривень. Вартість автогазу 28 травня зросла з 38,36 до 39,91 грн за літр.

Реклама

Укрнафта

Аналогічна ситуація на заправках Укрнафта. Літр А-95 продають за 50 грн, А-92 – за 49 грн. Літр дизелю можна купити за 55 грн, автогазу – за 39,95 грн.

Суттєве зростання цін у мережі було 24 травня, коли всі види бензину та дизель подорожчали на 4-13 грн. А за кілька днів, 26 травня, різко подорожчав дефіцитний автогаз – ціна зросла з 38,4 до 39,95 грн за літр.

Ціни по Україні

Загалом по Україні продають бензин А-95+ за середньою ціною 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Вартість А-92 становить 49,44 грн/л, у середньому.

Дизель реалізують за середньою ціною 56,3 грн/л, а літр автогазу можна купити, в середньому, за 40,31 грн. Після 24 травня різких цінових стрибків на бензин не було, а ось вартість автогазу – це суцільні "американські гірки", однак здебільшого лише вгору.

Ціни на АЗС 29 травня / Фото: auto.ria.com

Чекати 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. За його словами, скасування держрегулювання цін на пальне було помилкою.

Зараз компанії нічого не стримує – ні податок, ні контроль якості продукції, тож ціни можуть стрибнути до небес і 100 грн/л можуть стати реальністю. Конкуренції на ринку також немає, оскільки зараз закупівлі здійснюють з одного джерела та ввозять через західний кордон.

Очікувано, більшає і спекуляцій в роздрібних мережах – це торгівля поза касовими апаратами, розбавляння продукції, реалізація фейкових талонів та багато іншого. Водночас подорожчання пального вплине і на вартість продуктів та громадських перевезень.

Раніше ми також писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.