Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
День Києва 2022 День Києва 2022 🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Автогаз ніяк не здешевшає: за скільки продають пальне на АЗС ОККО, WOG, Авіас і Укрнафта

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 18:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про актуальні ціни в мережах АЗС по Україні 29 травня
Коротко про ціни на заправках 29 травня
Коротко про ціни на заправках 29 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На вихідних ситуація з цінами на ринку пального, схоже стабілізувалася. Однак очікувати на здешевшання водіям не доводиться.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, скільки коштує бензин, дизель і автогаз в мережах українських АЗС.

Реклама

ОККО

На заправках ОККО продають бензин А-95+ по 52 грн/л. Трохи дешевше – у 51 грн – оцінюють літр звичайного А-95, а за А-92 доведеться заплатити 50 грн. Дизельне пальне коштує 57 грн/л, автогаз збувають за ціною 39,99 грн/л.

Ціни втримують позиції уже тиждень, а вартість автогазу востаннє підіймали 26 травня.

WOG

У мережі WOG у наявності є лише по одному виду пального. Зокрема літр А-95 продають по 51 грн, дизель – за 57 грн, а автогаз – за 41 грн.

Реклама

Бензину А-95+, якщо вірити ресурсу, немає у наявності від початку тижня, автогаз з’явився кілька днів тому. Водночас ціни за останні сім днів не підвищували.

Авіас

На АЗС Авіас продають все, крім А-95+. Літр звичайного А-95 коштує 50 грн, А-92 – 49 грн. Дизель оцінюють на рівні 55 грн/л, автогаз – 39,91 грн/л.

Востаннє ціни на різні види бензину в цій мережі зазнали змін 24 травня, коли різко подорожало все на 6-9 гривень. Вартість автогазу 28 травня зросла з 38,36 до 39,91 грн за літр.

Реклама

Укрнафта

Аналогічна ситуація на заправках Укрнафта. Літр А-95 продають за 50 грн, А-92 – за 49 грн. Літр дизелю можна купити за 55 грн, автогазу – за 39,95 грн.

Суттєве зростання цін у мережі було 24 травня, коли всі види бензину та дизель подорожчали на 4-13 грн. А за кілька днів, 26 травня, різко подорожчав дефіцитний автогаз – ціна зросла з 38,4 до 39,95 грн за літр.

Ціни по Україні

Загалом по Україні продають бензин А-95+ за середньою ціною 52 грн/л, бензин А-95 – за 50,66 грн/л. Вартість А-92 становить 49,44 грн/л, у середньому.

Дизель реалізують за середньою ціною 56,3 грн/л, а літр автогазу можна купити, в середньому, за 40,31 грн. Після 24 травня різких цінових стрибків на бензин не було, а ось вартість автогазу – це суцільні "американські гірки", однак здебільшого лише вгору.

Ціни на АЗС 29 травня
Ціни на АЗС 29 травня / Фото: auto.ria.com

Чекати 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. За його словами, скасування держрегулювання цін на пальне було помилкою.

Зараз компанії нічого не стримує – ні податок, ні контроль якості продукції, тож ціни можуть стрибнути до небес і 100 грн/л можуть стати реальністю. Конкуренції на ринку також немає, оскільки зараз закупівлі здійснюють з одного джерела та ввозять через західний кордон.

Очікувано, більшає і спекуляцій в роздрібних мережах – це торгівля поза касовими апаратами, розбавляння продукції, реалізація фейкових талонів та багато іншого. Водночас подорожчання пального вплине і на вартість продуктів та громадських перевезень.

Раніше ми також писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29216.59

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1802.63

Litecoin (LTC)

63.67

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти